Bakan Avcı, Turizm Sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

İstanbul’da her yerde “Şimdi Gaziantep Gitme Zamanı” diye afiş ve reklamlar gördüğünü ifade eden Bakan Avcı, “Gaziantep’e iyiki geldik. Geçen yıl turizm sektöründe bazı sorunlar yaşandık. Geçen yıl yaşadığımız dezenformasyon kampanyası ve yaşadığımız bazı olumsuzluklar, 2016’daki turizmde bazı sıkıntılar yaşamamıza neden oldu ama bu konjonktürel nedenlerden kaynaklanıyordu, yapısal değildi. Eğer öyle olmasa turizmden uzun süreli endişeler yaşayabilirdik. Ama şu an durum gayet iyiye gidiyor" dedi.

Gaziantep’in önemli bir kültür, sanat ve gastronomi merkezi olduğunu, bünyesinde önemli potansiyelleri bünyesinde barındırdığını ifade eden Avcı, böylesine önemli bir kentin turizmden daha fazla pay alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin geçen yıl turizmde bazı dış kaynaklı sıkıntılar yaşadığını belirten Avcı,"2014-15 dönemindeki rakamları yeniden göreceğimizi öngörüyoruz. Uluslararası medyanın dezenformasyonu azalmış gibi görünse de halen etkilerini sürüyor. Ama biz bunları aşacağız. Çünkü sektörümüz güçlü. Eğer bu yaşananlar başka bir ülkede olsa kolay kolay ayağa kalkamazdı. Ama sektörümüz 2016’daki ağır şartları tecrübe, sabır ve güçle üzerinden geldi. İnşallah önümüzdeki süreç, önceki yıllardan daha iyi olacak. 2016 krizinden önemli tecrübeler de edindik. Şöyle ki, rahmetli Özal döneminde önemli bir turizm hamlesi başlatıldı. O dönem deniz, kum ve güneş turizmine ağırlık verildi ve önemli kazanımlar da oldu. Ama Türkiye’nin potansiyeli sadece deniz, kum ve güneş değil. Türkiye’nin Gaziantep’te de en güzel örneğini gördüğümüz gibi tüm şehirlerimizde muazzam bir potansiyel var. Dolayısıyla deniz, kum ve güneş parantezinin dışına çıktığımız zaman devasa bir ürün çeşitliliği karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in pek çok alanda ciddi turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Avcı, bu anlamda gastronominin ayrı bir yerinin olduğunu aktararak, "Bir ülkeyi değil bir şehir düşünün, 500’den fazla yemeği var. O yüzden bu şehir Yaratcı Şehirler Ağı’na boşa dahil olmuyor" şeklinde konuştu.