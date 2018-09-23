Bakan Ersoy, Gaziantep'te esnaf ziyaretlerinde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te Gümrük Hanı, Bakırcılar Çarşısı, Tarihi Zincirli Bedesten ve Tahmis Kahvesi'ni gezerek esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Çeşitli programlar için Gaziantep'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nizip ilçesinde bulunan 'Çingene Kızı' mozaiğiyle ünlü Zeugma Antik Kenti'nde incelemelerde bulunduktan sonra Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdi. Daha sonra Gaziantep kent merkezine geçen Bakan Ersoy, aralarında Gümrük Hanı, Zincirli Bedesten, Bakırcılar Çarşısı ve Tahmis Kahvesi gibi tarihi mekanlarda esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşın hal ve hatırını soran Ersoy, bir yemeni dükkanına girerek kendisi için yemeni aldı. Ardından tarihi Tahmis Kahvesi'ne geçen Ersoy, burada menengiç kahvesi içip, yöresel ezgiler çalan fasıl grubunu dinledi.

Ersoy'a ziyaretleri sırasında Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Derya Babak, Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve çok sayıda kurum ve kuruluş müdürü eşlik etti. Ziyaretlerini tamamlayan Bakan Ersoy, kentten ayrılmak üzere Gaziantep Havalimanı'na hareket etti.