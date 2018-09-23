İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Ersoy, Zeugma'da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zeugma Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zeugma Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan 'Çingene Kızı' mozaiğiyle ünlü Zeugma Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kutalmış Görkay'dan bilgi alan Bakan Ersoy, ardından 'Mousalar Evi'ne geçti. Burada yapılacak çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Ersoy'a, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin tarafından 'Çingene Kızı' figürünün yer aldığı pano hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.