Bakan Ersoy, Zeugma'da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zeugma Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan 'Çingene Kızı' mozaiğiyle ünlü Zeugma Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kutalmış Görkay'dan bilgi alan Bakan Ersoy, ardından 'Mousalar Evi'ne geçti. Burada yapılacak çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Ersoy'a, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin tarafından 'Çingene Kızı' figürünün yer aldığı pano hediye edildi.