Bakan Fakıbaba hibe alan şirketlere temsili çek takdim etti

Düzenlenen programda tarımsal projelere ilişkin bilgi veren Fakıbaba, "2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımsal destek tutarı bugün 14,5 milyar liraya çıktı. 2002-2017 döneminde Gaziantep’e ise 1,3 milyar lira destek verildi, Gaziantepliler verilen bu destekleri yaptıkları yatırımlarla 10 kat arttırarak önemli bir başarı yakaladı. Destek miktarları mevcut hükumet sayesinde bu noktalara ulaştı. Bu bizim çiftçilere verdiğimiz değerin bir göstergesidir" dedi.

Konuşmaların ardındın hibe alan firmalara teşekkür eden Fakıbaba, firmalarla tarımsal destek sözleşmesi imzalayıp, en çok hibe alan firma temsilcilerine de temsili çek takdim etti. Program Bakan Fakıbaba, protokol üyeleri ve katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.