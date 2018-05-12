Bakan Fakıbaba’dan Gaziantep standına ziyaret

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği Gaziantep standını ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya, Antep fıstık Ezmesi ikram edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), ‘80. Yılı ve Depoculuk Hamlesi Etkinlikleri’, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. TMO’nun Güvercinlik tesislerinde düzenlenen etkinliğe, TMO Şube Müdürlüklerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden gelen oda/borsa ve STK temsilcileri katıldı. Etkinliklerin açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, TMO’nun Türkiye’de gıda güvenliğinin sağlanmasında üstlendiği etkin role dikkat çekerek, lisanslı depo hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Fakıbaba, TMO öncülüğünde ülke genelinde 90 noktada 4,2 milyon ton kapasiteli lisanslı depo yapımı hedeflediklerini kaydederek, bunlardan 2,5 milyon tonluk kısmın 2018 yılı içerisinde devreye gireceğini ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından Bakan Fakıbaba ve TMO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu, oda/ borsa ve STK’lar tarafından açılan yöresel ürün stantlarını gezdi.

Gaziantep standına yoğun ilgi

Dünya Gastronomi Kenti Gaziantep’in seçkin mutfak lezzetleri ve Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ürünlerinin sergilendiği, Gaziantep’ standını ziyaret eden Bakan Fakıbaba, burada GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, GUSAD Başkanı Erhan Özmen, GTB Meclis Üyeleri ve Gaziantepli Un Sanayicileri tarafından karşılandı. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, Gaziantep heyetiyle bir süre sohbet eden Bakan Fakıbaba’ya, kentin geleneksel lezzetleri hakkında bilgiler verilerek, geçtiğimiz yıl coğrafi işaret tescil belgesi GTB tarafından alınan Antep fıstık ezmesinden ikram edildi.