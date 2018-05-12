Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 13:34

Bakan Fakıbaba’dan Gaziantep standına ziyaret

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 80’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara’da düzenlenen etkinlikte, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) işbirliğiyle, Gaziantep yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı stant açıldı.

Bakan Fakıbaba’dan Gaziantep standına ziyaret

12 Mayıs 2018 13:34


Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği Gaziantep standını ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya, Antep fıstık Ezmesi ikram edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), ‘80. Yılı ve Depoculuk Hamlesi Etkinlikleri’, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. TMO’nun Güvercinlik tesislerinde düzenlenen etkinliğe, TMO Şube Müdürlüklerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden gelen oda/borsa ve STK temsilcileri katıldı. Etkinliklerin açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, TMO’nun Türkiye’de gıda güvenliğinin sağlanmasında üstlendiği etkin role dikkat çekerek, lisanslı depo hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Fakıbaba, TMO öncülüğünde ülke genelinde 90 noktada 4,2 milyon ton kapasiteli lisanslı depo yapımı hedeflediklerini kaydederek, bunlardan 2,5 milyon tonluk kısmın 2018 yılı içerisinde devreye gireceğini ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından Bakan Fakıbaba ve TMO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu, oda/ borsa ve STK’lar tarafından açılan yöresel ürün stantlarını gezdi.


Gaziantep standına yoğun ilgi


Dünya Gastronomi Kenti Gaziantep’in seçkin mutfak lezzetleri ve Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ürünlerinin sergilendiği, Gaziantep’ standını ziyaret eden Bakan Fakıbaba, burada GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, GUSAD Başkanı Erhan Özmen, GTB Meclis Üyeleri ve Gaziantepli Un Sanayicileri tarafından karşılandı. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, Gaziantep heyetiyle bir süre sohbet eden Bakan Fakıbaba’ya, kentin geleneksel lezzetleri hakkında bilgiler verilerek, geçtiğimiz yıl coğrafi işaret tescil belgesi GTB tarafından alınan Antep fıstık ezmesinden ikram edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç