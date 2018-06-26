Bakan Gül, İslam Bilim Tarihi Müzesi’ni gezdi

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan İslam Bilim Tarihi Müzesini gezerek incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, müzede gördükleri karşısında çok etkilendiğini dile getirdi.

“Gençlerimiz burayı mutlaka görmeli”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İslam bilim adamlarının tarihe ışık tuttuğunu belirterek, "İslam tarihine çok önemli hizmetler kazandıran ve Müslüman bilim adamlarını tanıtan çok güzel bir eser olmuş. Birçok bilgiyi bizde burada bire bir öğrenmiş ve görmüş olduk. Avrupa ortaçağda boğuşurken, İslam’ın bilimle dünyayı nasıl aydınlattığını göstermesi açısından çok önemli bir eser. Elbette çalışan için bu medeniyet ortak bir havzadır. Bilim bugün bu seviyeye gelmişse, bunda İslam bilim adamlarının çok büyük payı vardır. Bütün bilimlerin temelinde İslam bilim adamlarının katkısı olmuştur. İslam’ın ilk emri de oku’dur. Ama kendi tarihimize bakıp biraz daha tembellikten kurtulup, bu tür eserleri daha da geliştirerek sayısını arttırmamız lazım. Bu nedenle bilim ve teknoloji bu dönemde bizim temel amaçlarımızdan birisi, gençlerimize ve çocuklarımıza burayı görmeleri, tarihin ve bilimin nasıl bir evre geçirdiğini öğrenmeleri açısından çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu anlamda Şahinbey Belediyesini tebrik ediyorum" dedi.

2007 yılında Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen taş bina, 2012 yılında ise İslam Bilim Tarihi Müzesi olarak vatandaşın hizmetine sunuldu. İslam bilim tarihinde iz bırakmış olan 29 bilim adamının oluşturduğu 104 eserin sergilendiği müze Kimya, Tıp, Fizik, Astronomi, Denizcilik ve Haritacılık şeklinde 6 bölümden oluşuyor.