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15 Haziran 2018 15:30

Bakan Gül partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında gerçekleştirilen bayramlaşma programına seçim çalışmaları nedeniyle memleketinde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

Bakan Gül partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı

15 Haziran 2018 15:30


Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti il binasında bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşmaya seçim çalışmaları nedeniyle memleketinde bulunan Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep 1. Sıra Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül de katıldı. Programda Gül’ün yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve milletvekili adayları yer aldı.


Yoğun ilgi gören bayramlaşmaya gelen gelen çocuklara ise oyuncak dağıtıldı. Bakan Gül, milletvekilleri, milletvekili adayları, İl Başkanı Özkeçeci, belediye başkanları, partililer ve vatandaşların bayramını kutladı.




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