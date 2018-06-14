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14 Haziran 2018 18:39

Bakan Gül şehitliği ziyaret etti

Adalet Bakanı ve Gaziantep 1.

Bakan Gül şehitliği ziyaret etti

14 Haziran 2018 18:39

Sıra Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, Ramazan Bayramı arifesinde Gaziantep şehitliğini ziyaret etti.


Bakan Gül, Gaziantep’te seçim çalışmalarına devam ederken beraberindeki heyet ile Asri Mezarlıkta bulunan şehitliği ziyaret etti. Ziyarete Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, Büyük Birlik Partisi Gaziantep 11. sıra milletvekili adayı İhsan Kaya ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu eşlik etti.


Öte yandan şehit aileleri ile tek tek sohbet eden Bakan Gül, şehitlerin kabrine ise karanfil bıraktı.




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