Bakan Gül’den Arabanlılara 24 Haziran teşekkürü

İlçe merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Parkında gerçekleşen ziyarete, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Ali Şahin, Derya Bakbak, Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve Belediye Meclis üyeleri, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Gül yaptığı teşekkür konuşmasında, Arabanlıların 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27’Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Bakan Gül,’’24 Haziran da bir seçimi daha geride bıraktık. Sandıktan çıkan irade neyse başımız gözümüz üstündedir. 24 Haziran seçimlerinde Araban ilçesindeki sandıklardan çıkan sonuçlarda Arabanlı hemşehrilerimin iradesidir. Millet bize ne mesaj vermişse başımız gözümüz üstüne, Araban’da çıkan sonuçlarda bir kendimize bakarız. Arabanlı hemşehrilerimize bir şey diyemeyiz, belediyeler olarak verdiğimiz hizmetlere bakarız. Seçmen bize bir mesaj vermiştir, AK Parti olarak milletimizin bize verdiği mesajı değerlendiririz. AK Parti milletin partisidir. 24 Haziran da AK Parti’yi eleştirenler oldu, seçimleri AK Parti değil de onlar kazansaydı ne olacaktı. Türkiye’deki 81 milyon insana hizmet verecek biziz. Bu ülkede yaşayan 81 milyon insanı kucaklayacak parti AK Parti’dir. Araban’dan genel merkeze kadarki eksiklerimizi gözden geçireceğiz. Sizlere, 24 Haziran’da verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Biz, bu ülkede yaşayan tüm partililerin hepsinin partisiyiz’’ diye konuştu.