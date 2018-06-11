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11 Haziran 2018 16:22

Bakan Gül’den fıstık gibi karşılamaya klipli teşekkür

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, memleketinde kendi deyimi ile "fıstık gibi karşılama" için klip hazırlatarak ilçe halkına teşekkür etti.

Bakan Gül’den fıstık gibi karşılamaya klipli teşekkür

11 Haziran 2018 16:22


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim gezileri kapsamında memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde partisinin teşkilatına bir seçim gezisi planlamış, parti önünde binlerce hemşehrisi tarafından karşılanmıştı. Seçim otobüsüne çıkan Gül, hemşehrilerine "Fıstık gibi akşamda, fıstık gibisiniz" ifadelerini kullanarak, sürpriz karşılama nedeniyle teşekkür etti.


Bakan Gül, Nizip ve Karkamış gezileri ile ilgili video hazırlatarak sosyal medya hesabından paylaştı. Gül’ün "Vakit Nizip’in vakti, vakit Karkamış’ın vakti" notuyla paylaştığı klipte, her iki ilçedeki program ve ziyaretleri ile ilgili görüntüleri yer aldı.




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