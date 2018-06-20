Kadının şaka yaptım dediğini hatırlatan Gül, "Örgütlü bir eylem midir, yoksa evrakta sahtecilik anlamında bir seçim suçu mudur, tüm boyutları ile soruşturma devam etmektedir" dedi.

Seçim çalışmaları nedeniyle Gaziantep’te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından iki kez oy kullandığı yönünde paylaşım yapan Şengül Erdoğan’ın gözaltına alınarak Ankara’ya getirildiğini söyledi. Kadının daha sonra "şaka yaptım" beyanında bulunduğunu hatırlatan Gül, "Türkiye’de seçim güvenliği tüm tedbirleri ile yürürlüğe konulmuştur. Bütün seçimler, hukuk çerçevesinde, yargı gözetiminde yapılmaktadır. Adı geçen kişinin kendisinin beyanı ve basına yansıyan ’mükerrer oy kullandım’ ifadeleri yer aldı. Sonra şaka yaptım dedi. Şaka mı olduğu gerçek mi olduğu savcılık tarafından yapılan soruşturma sonucunda anlaşılacak. Kaldı ki böyle meselelerde şaka da olmaz. Bu basına yansıyınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen bir soruşturma başlatmıştır. İlgili dün akşam yakalanmış. İzmir Savcılığımızın da soruşturma süreci vardı. Bu sabah itibariyle Ankara’ya getirilmiş, gözaltına alınmıştır. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmaktadır. Bu eylemin olup olmadığı, olduysa ne şekilde olduğu soruşturmada anlaşılacak, belirlenecektir. Örgütlü bir eylem midir, yoksa evrakta sahtecilik anlamında bir seçim suçu mudur, tüm boyutları ile soruşturma devam etmektedir" dedi.

Seçim suçları uyarısı

Bakan Gül, seçim suçları ile ilgili de uyarılarda bulunarak, "Herkesi uyarıyorum. Seçim suçları çok ağır müeyyideler gerektirmektedir. Telefonla oyunu çekme, gönderme, aleni başkasının yerine oy kullanma, bunlar çok büyük bir suçtur. Bu konuda hiç bir şekilde bunlara tevessül etmemelerini, aksi takdirde büyük cezalar alınacağını hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

Bakan Gül, Suruç’ta AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisinde meydana ve Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız’ın öldüğü saldırı ile ilgili ortaya çıkan son görüntülerle ilgili soru üzerine ise "Bu konu yargının uhdesinde olan bir konudur. Yargı dolayısıyla gerekli soruşturma ve yargılamayı yapacaktır" diye konuştu.