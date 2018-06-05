Bakan Gül’den İnce’ye ’apolet’ tepkisi

Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’le ilgili "apoletlerini sökeceğim" sözlerine tepki göstererek, "Teröristlerle mücadele eden birisini ancak takdir edebilirsin. Apoletlerini sökmek senin ne haddinedir” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep’in İslahiye ilçesini ziyaret etti. Bakan Gül, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin FETÖ elebaşının usulüne uygun istenmediği iddialarına cevap vererek, 2. Ordu Komutanıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

“Bütün belgeleri kendilerine gösterdik”

CHP heyetine iade talebiyle ilgili bütün belgeleri gösterdiklerini belirten Bakan Gül, “Bu açıklamalar kabul edilemez. Daha önce CHP cumhurbaşkanı adayı Amerika’dan birisi beni aradı ve eksiklik olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyetinin bu konuda yapmış olduğu bütün işlemler, uluslararası hukuk gereği neyse ona göre eksiksiz yapmıştır. Bu konuda Türkiye’ye itibar etmek yerine Amerika’ya bakılıyor hangi Amerikalı aramıştır, ne eksiktir bu da paylaşılmış değildir. Ama bir Amerikalıya güvenerek Türkiye devletini adeta bir töhmet altına bırakmak şekilde açıklamalar yapılmıştır. Onlar gelip inceledi arkadaşlarımız bilgileri verdiler. Şimdi her şeyin tam olduğunu gördükten sonra şimdi kamuoyuna da bir şey açıklayacaklar bunun altında kalmamak için bir şekilde bir şeyler söyleyecekler. Hakim ve savcılarımız bu konuda tüm başvuruları yerine getirmişlerdir. 15 Temmuz darbe girişimine darbe diyemeyen asıl darbe 20 Temmuz’dur diyen bir zihniyetten bir şey beklenilmez. Bütün müracaatlar uygun bir şekilde yapılmıştır. Bir Cumhurbaşkanı adayının Türkiye Cumhuriyeti devletinin beyanlarına inanmayarak Amerikalı birisine inanmasını hayretle izliyoruz” dedi.

“Apoletleri sökmek senin ne haddine”

Bakan Abdulhamit Gül, “Kahraman askerlerimiz Afrin’de kahramanca teröristleri yok etmiştir. Bugün burada rahatça uyuyabiliyorlarsa bu Zeytin Dalı Harekatı sayesindedir. Şimdi bu harekatın komutanına böyle laflar etmek kabul edilebilir bir şey değildir. Siz teröristlerle mücadele eden birisine apoletlerini sökeceğim diyemezsiniz. Böyle bir tavır ancak teröristleri sevindirir. Teröristlerle mücadele eden birisini ancak takdir edebilirsin. Apoletlerini sökmek senin ne haddinedir” şeklinde konuştu.

“Yunanistan uluslararası hukuka uymuyor”

Gül, “FETÖ terör örgütüne ilişkin talepler olmasına rağmen Yunanistan bunu yerine getirmemiştir. Yunanistan uluslararası hukuka aykırı davranmıştır. Şimdi Muharrem İnce’nin Yunanistan’a, Amerika’ya niye iade etmiyorsunuz demesi gerekiyor. Yunanistan meseleye hukuki olarak bakmıyor siyasi olarak bakıyor. Darbe girişimini yapmak isteyenleri koruyanlar onların sözcülüğünü yapanlar onların destekçikleridir” diye konuştu.