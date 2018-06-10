Bakan Gül’den usulsüz iade talebi iddialarına sert yanıt

Gül, bütün iade taleplerinin usule uygun olduğunu belirterek, “Böyle bir iddianın hiçbir geçerliliği yok. 15 Temmuz’a kontrollü darbe diyenlerin ve 15 Temmuz sonrasında ülkemizin dirliği ve düzeni için alınan kararlara darbe diyenlerin başka bir şey söylemesini beklemiyoruz. Bu konudaki duruşları milletin durduğu yerde değil. Çeviriler yapılmadı İngilizce’ye çevrilmedi gibi iddialar, zamanında FETÖ’cülerin kullandığı iddialardır. Bunun doğru olmadığı da ispatlandı. Bunu tekrar yeni bir şeymiş gibi kim servis ediyor buna dikkat etsinler. Çünkü bunlar FETÖ’cüler tarafından kullanılan iddialardır ve onlar bile bunu söylemekten çekindiler çünkü işin öyle olmadığı açıkça ortaya çıktı. Her şeyin belgesinin ve tercümesinin olduğu ortaya çıktı ve bunun FETÖ’cülerin bir yalanı olduğu ortaya çıktı. Şimdi kalkıp Cumhurbaşkanı adayı olarak milletten oy isteyen birisinin FETÖ’cülerin kullandığı iddiaları ve yalanları milletin gözüne baka baka dillendirmesi büyük bir hatadır” dedi.

“Adalet Bakanlığı posta bürosu değildir”

Bütün iade belgelerinin İngilizce’ye çevirisinin yapıldığını ve uluslararası sözleşmeye uygun olduğunu söyleyen Gül, "Adalet Bakanlığı bir posta bürosu değil. Gelen belgeler Türkçe’den İngilizce’ye çevrilir ve ilgili sözleşmeye uygun olup olmadığına bakılır. Buna bakanlar da hakim ve savcılardır. Bu nedenle bu konudaki iddiaların geçerliliği yoktur. Bunlar asılsız iddialardır. Bir defa Adalet Bakanlığı iade talebinde bulunmadı. İade talepleri mahkemeler, savcılık makamları, yargı makamları tarafından hazırlanır. Adalet Bakanlığı bunun usule uygun olup olmadığına bakar ve çevrisini yapar” şeklinde konuştu.

“O mızrak hiçbir çuvala sığmaz”

Adalet Bakanı Gül, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin iddialarının hiçbirinin doğru olmadığını belirterek, “Şimdi Amerika’dan birisinin söylediği bir şey üzerine iddiada bulundu. Bunun doğru olmadığını görünce eline bir mızrak almış ve bu mızrağı hangi çuvala koyacak onun derdindeler ama o mızrak hiçbir çuvala sığmaz. Çünkü o iddiaların hiçbirisi doğru değildir. Biz öyle bir şey olsa hodri meydan demezdik. Bir eksiği olan hiç kimse böyle bir şeyi söylemez. İlk başta usule aykırılık var derken şimdide deliller yeterli değil diyor. FETÖ’nün bu darbe girişimine ilişkin delil olmadığını söyleyenler FETÖ’cülerdir. Böyle bir şeyi bir Cumhurbaşkanı adayının söylemesi de FETÖ’cülerin ekmeğine yağ sürer. FETÖ’nün bu darbe girişiminin arkasında olduğuna ilişkin tanık beyanları, mahkeme kararları ve kesin hükümler olmasın rağmen bunun aksini söylüyorlar” ifadelerine yer verdi.

“CHP’den gelen ilgililer belgeleri inceledi”

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade talepleri ve darbe ile ilişkili olduğuna dair belgelerin CHP’li bir heyet tarafından da incelendiğini belirten Gül, "Darbe girişiminden sonra 26-27 Ekim 2016 tarihlerinde dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Amerikalı yetkililere darbe girişimine ilişkin tüm belgeleri verdiler. CHP’den gelen ilgililer de bu belgelere baktılar" dedi.

"Pensilvanya’dan mı arandınız?"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Amerikalıların kendisini aradığını ve Fetullah Gülen’in Türkiye tarafından usulünce istenmediğini iddia eden Muharrem İnce’ye, “Şimdi bizim sorumuz şu, Muharrem İnce’yi Amerika’dan kim aradı. Sizi kim aramıştır. Başkentten mi arandınız. Pensilvanya’dan mı, California’dan mı hangi eyaletten arandınız. Bu soruya hala cevap vermemiştir. Diğer soru Sayın İnce, işletilmiş midir? Amerika’dan değil de başka bir yerden mi arandı? Cumhurbaşkanı adayı olan birisinin bir başkasının aradığı telefona değil de Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakanlığına, hakimlerine ve mahkemesine itibar etmesini beklerdik. Darbe öncesi ve sonrası iade talepleri ile ilgili bütün deliller 86 klasörü ile birlikte Amerika’ya ulaştırılmıştır. Hiçbir eksiklik yoktur” diye konuştu.