Bakan Gül’e memleketinde fıstık gibi karşılama

Memnuniyetini "Fıstık gibi bir akşamda fıstık gibisiniz" ifadeleri dile getiren Bakan Gül, Almanya ve İngiltere gibi bazı ülkelerin yazılı medyada çıkan Erdoğan karşıtı haberlere ise "24 Haziran’da sandıklarda manşeti bu millet atacak" diyerek cevap verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Ak Parti Milletvekili Adayı Ali Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti İl Başkanı M. Eyup Özkeçeci, il ve ilçe teşkilatı yöneticileri ile birlikte Nizip’te düzenlenen iftar programına katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda yüzlerce hemşehrisi ile birlikte iftar açan Bakan Gül, burada vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Duaların ardından iftarını açan Gül konuşmasında ise 2 haziran’da Nizip’ten rekor seviyede oy hedefi koyarak,"Bizim sizlerden hemşehriniz kardeşiniz olarak, kendimiz için değil kendiniz için çoluğunuz, çocuğunuz, evlatlarınız, torununuz için ülkemiz, bayrağımız vatanımız, milletimiz için Ak Parti’ye Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermenizi güçlü bir destek vermenizi istirham ediyorum. Nizip’ten öyle bir güçlü destek olsun inşallah rekor bir oy alalım. Sizlerden alacağımız destek sizlere verilecek hizmetlerin teminatı olacaktır" dedi.

Fıstık gibi karşılama

İftar’ın ardından ise partisinin lçe teşkilatına ziyaret planlayan Bakan Gül ve beraberindekiler, parti binası önünde binlerce kişi tarafından karşılandı. Parti önünde bekleyen seçim otobüslerinden brinin üzerine çıkan Gül ve beraberindekiler halka hitap etti.

Yoğun kalabalık nedeniyle memnuniyetini dile getiren Gül, "Fıstık gibi akşamda fıstık gibisiniz. Bu meydan gösteriyor ki 24 Haziran’da yıkım ittifakı değil, Cumhur ittifakı kazanacak. Millet kazanacak Recep Tayyip Erdoğan kazanacak, Türkiye kazanacak" şeklinde konuştu.

Alandakiler ise Bakan Gül’e, "Nizip’in gülü Abdulhamit Gül" tezahüratı yaptı

"Manşeti bu millet atacak"

Bakan Gül konuşmasında Almanya, İngletere gibi ülkelerdeki gazetelerde Erdoğan’ın gitmesine yönelik haberlere de tepki göstererek, Türkiye’nin büyümesini istemeyen terör örgüleri ve lobilerin Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde kazanmasını istemediğini ifade etti. Bakan, Gül, "Türkiye’nin büyümesini, şahlanmasını istemeyenler, 24 Haziran’da oy vermeyin diyorlar. FETÖ, PKK, içerde ve dışarıda bir takım lobiler, ’Erdoğan kazanmasın’ istiyorlar. Bu gün Almanya’da, İngiltere’de, bazı ülkelerde demokrasiden nasibini almamışlar manşetler atıyor. Ne diyorlar? ’Erdoğan demokrat değil, gitmeli’ diyorlar. Türkçe manşet atıyorlar. Ama onlara buradan sesleniyorum, 24 Haziran’da sandıklarda manşeti bu millet atacak. ’Recep Tayyip Erdoğan bir daha kazandı’ diyecek. Türkçe’yi öğrenmeye başladı ya onlar. 24 Haziran’da ’Recep Tayyip Erdoğan bir daha galip geldi, Türkiye bir daha galip geldi’ diye manşeti siz attıracaksınız onlara. İngiltere’ye, Almanya’ya, İsviçre’ye, Amerika’ya manşetleri, gazetelere, dergilere siz attıracaksınız" ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimlerinin önemine de değinen Gül, tüm hemşehrilerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti’ye oy vermesini istedi

Ali Şahin: "Sizler kararınızı vermişsiniz"

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Ali Şahin de, kalabalıktan memnuniyetini ifade ederek, "Bugün bu meydandaki heyecan ve duruşunuzla bugüne kadar son 16 yıldır yazmış olduğunu tarihe bir destan daha ekliyorsunuz. Son 16 yıldır Ak Parti’nin ve sadece Türkiye’nin değil, ümmet coğrafyası değil tüm insanlık coğrafyasının lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında Himalayalar gibi durduğunuz için Allah hepinizden razı olsun. Yeni bir tarih yazmak, yeni bir sistem yeni bir devlet kurmak adına yeni bir Türkiye inşa etmek adına kararını vermişsiniz” diye konuştu.

Bakan Gül, Konuşmaların ardından sonra CHP, Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti’den AK Parti’ye geçen üyelere Ak Parti rozet taktı.