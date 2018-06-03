Şahinbey Belediyesi tarafından her gün binlerce vatandaşa iftar yemeği verilen Şehreküstü Konaklarına gelen Şimşek, masaları tek tek dolaşıp vatandaşlarla ilgilendi.

Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden ve sıkıntılarını dinleyen Bakan Şimşek çocuklarla da yakından ilgilendi. Vatandaşların arasında oturan Şimşek, Ezan’ın okunmasıyla beraber orucunu açtı.

"24 Haziran seçimleri ülkemiz için çok önemli"

Daha sonra Şehreküstü Konaklarından ayrılan Mehmet Şimşek, Şahinbey bölgesinde yer alan Güzelvadi mahallesindeki Ak Parti seçim bürosu açılışına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci’nin de bulunduğu seçim bürosu açılışında vatandaşlara hitap eden Şimşek, gecenin geç saatleri olmasına rağmen yoğun katılım gösteren halka teşekkür etti. Sözlerine Kürtçe Allah sizden razı olsun diyerek başlayan Şimşek, "Değerli kardeşlerim 24 Haziran’da ülkemiz çok önemli bir seçime gidecek. Artık millet kendi Cumhurbaşkanı’nı seçecek, doğrudan hükumetini seçecek, meclisini seçecek ve dolayısıyla milli irade her şeye yansıyacak. O yüzden bu seçim çok önemli bir seçimdir. Geçen yıl yaptığımız anayasa reformu ile getirmiş olduğumuz Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin ilk kez devreye gireceği bir seçimdir. Bu sayede halkın iradesi doğrudan tecelli edecek. Bu seçim Türkiye’de istikrar için, büyüme için, yatırımlar için, hizmetler için çok önemli bir seçim. Çünkü Ak Parti’den önce bu ülkede ortalama hükumetlerin ömrü 1.5 yıl bile değildi. Biz bunu değiştirdik, vatandaşımıza her alanda hizmet ettik" dedi.