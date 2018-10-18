Bakan Varank: "Üretimde yapısal dönüşüme ihtiyacımız var”

Gaziantep Ticaret Odası ve KOSGEB Gaziantep iş birliğiyle kurulan “Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi” GETHAM'ın açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleşti.

GETHAM'ın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimde yapısal dönüşüme ihtiyaçlarının olduğunu bu dönüşümün tüm makro ekonomik hedeflere ulaşmada kritik rol oynayacağını söyledi.

Projelere mali destek sağladıklarının altını çizen Bakan Varank, "Avrupa birliği ile ülkemiz arasında mali işbirliği kapsamında uygulanan rekabetçi sektörler programı bakanlığımızca yürütülüyor. Bu programda pek çok farklı sektörde büyük ölçekli projelere mali destek sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. 2007-2013'ü kapsayan ilk dönemde 550 milyon euro kaynak sağladık. 2014-2020 dönemindeyse yeni projelere devam edeceğiz. Bölgelerimizde sosyal ve ekonomik kalkınmaya ivme kazandırmayı amaçladığımız bu programla 43 ilimizde 46 başarılı projeye imza attık. Yapılan yatırımlarda Ar-Ge ve inovasyon altyapısından imalat sanayinin güçlenmesine Kobi'lerin finansmana erişim olanaklarından kümelenme ve kapasite gelişimine kadar çeşitli alanlara odaklandık. Projelerin uygulanması neticesinde birbirinden güzel sonuçlar aldık. İmalat altyapısını geliştirmek için kurduğumuz tesislerden 2 bin 300 kobimiz faydalandı. 188 yeni işletmenin de kurulmasına vesile olduk. Ar-Ge ve yenilikçilik alanındaki projelere 55 milyon euro yatırım yaptık. 14 bin Kobiye finansal destek sağladık. Samsun'a 50 milyon euro yatırım yaparak Samsun lojistik merkezini yaptık. Kayseri, Yozgat, Elazığ ve Gaziantep'e Teknopark yaptık. 10 ilimizde iş geliştirme merkezleri kurduk bunları makinelerle donattık ve danışmanlık faaliyetleriyle sürdürülebilirliğini mümkün kıldık. 8 ilimizde 78 milyon euroluk yatırımla ortak kullanım atölyeleri açtık” dedi.

“Üretimde yapısal dönüşüme ihtiyacımız var”

Bakan Varank, Üretimde yapısal dönüşüme ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, “Üretimde yapısal dönüşüme ihtiyacımız var bu dönüşüm tüm makro ekonomik hedeflerimize ulaşmada kritik rol oynayacak. Bakanlıkça çok sayıda destek programını hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde yüksek katma değerli üretime odaklanacağız. Bugün açılışını yaptığımız GETHAM projesi Gaziantep ve bölge illerinin Ar-Ge inavasyon ve tasarım projelerine hizmet edecek. Buradan başlattığımız proje bölge illerimi kapsayacak şekilde genişleyecektir. GETHAM ile birlikte daha rekabetçi hale gelen Kobi ve girişimciler oluşturdukları istihdam katma değerli ürünler sayesinde bölgenin Sosyo-ekonomik yapısına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise GETHAM merkezi hakkında bilgiler paylaşarak, “Gaziantep Bölgesel Endüstri Tasarım ve Hibrit Modelleme merkezimizin hedefi Gaziantep ve bölgenin çalışkan üretken firmalarına destek olmak ürün ve hizmetlerine değer katmaktır. Bu noktada Gaziantep Ticaret Odası adına gurur duyduğumu belirtmek isterim. Öncelikle merkezimiz Sanayi ve teknoloji bakanlığının program otoritesi olduğu Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen rekabetçi sektörler programı kapsamında kurulmuş bir merkezdir. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.