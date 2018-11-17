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Bakan Yardımcısı Güven'den Vali Gül'e ziyaret

Bir dizi programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.

Bir dizi programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.


Vali Gül, Bakan Yardımcısı Güven'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Gaziantep'in sağlık hizmetleri ve yatırımları hakkında bilgiler verdi.


Gül; Gaziantep'in hızla gelişen ve ilerleyen bir sanayi ve ticaret şehri olmasının yanında, yapımına devam eden Şehir Hastanesi ile birlikte sağlık alanında da bölgenin cazibe merkezi haline geleceğinin altını çizdi.

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