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03 Haziran 2018 12:05

Bakan Yılmaz’dan Tahmazoğlu’na teşekkür beratı

Eğitime verdiği destekle Gaziantep’te ve Türkiye’de eğitim camiasının ve öğrencilerin takdirini kazanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından Türkiye’de bir ilke imza atılarak teşekkür beratı verildi.

Bakan Yılmaz’dan Tahmazoğlu’na teşekkür beratı

03 Haziran 2018 12:05


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun eğitime ve öğrencilere vermiş olduğu önemli destek, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından takdirle karşılanarak, Türkiye’de ilk defa bir belediye başkanına teşekkür beratı verildi.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyenin sosyal tesisiler ve gençlik merkezlerinde, öğrencilere ücretsiz eğitim verilmesini sağlayarak, diğer yandan da okulların fiziki yapılarındaki eksikleri giderip basketbol, futbol ve halı saha yaparak eğitime önemli desteklerde bulunmuştu. 4 okul yaparak vatandaşların hizmetine sunan ve sadece bunlarla yetinmeyen Tahmazoğlu,Türkiye’nin en önemli ve en büyük projelerinden birisi olan Gaziler Diyar’ından Şehitler ‘Diyar’ına projesiyle 75 bin’den fazla öğrenciyi uçakla Çanakkale’ye götürmüştü. Ayrıca, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen sınavlarla öğrencileri Umreye göndererek hayallerini gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra 105 bin öğrenciye boyama seti dağıttı. Tahmazoğlu, maddi gücü yeterli olmayan öğrencilere her yıl çanta ve içerisinde kırtasiye seti dağıtımı yapıp hem ailelere hem de öğrencilere destek oluyor. Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek öğrencilere desteğini bunlarla da sınırlandırmayan,Başkan Tahmazoğlu bisiklet, laptop, spor ayakkabı, eşofman, tişört, futbol, basketbol, voleybol topları dağıtarak öğrencilerin gönlünde taht kurmuş ve eğitimin ülkemiz için önemini hissettirerek Türkiye’ye örnek oldu.


Bakan takdir etti


Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ’nu takdir ederek, “Belediye Başkanımızın eğitime vermiş olduğu önemli desteklerin Türkiye’de bir örnek olacağını düşünüyorum. Eğitime verilecek bu tür önemli desteklerle büyük Türkiye bu nesillerin omuzlarında yükselecektir” dedi.


Eğitime destek olmaya devam edeceğiz


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ülkenin geleceği için eğitime destek verilmesi gerektiğini belirterek, “Doğumdan ölüme kadar her şey eğitimden geçiyor. Belediye olarak birçok çalışma yürütüyoruz. Sosyal tesislerimizde şimdiye kadar birçok öğrenciye eğitim verdik. Dershaneye gitme imkanı olmayan öğrencilere hizmet verdik ve öğrenciler de gerçek anlamda başarılı oldular. Şahinbey İlçemizde 4 okul yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Öğrencilerimizin başarılarını ödüllendirerek okumaya teşvik edip laptop hediye ettik. Önemli projelerimizden olan Gaziler Diyar’ından Şehitler Diyarına Projesiyle gençlerimizin Çanakkale Destanını yerinde yaşamalarını ve ecdatlarının verdiği mücadeleyi öğrenmelerini sağladık. Bundan sonrada Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle eğitime destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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