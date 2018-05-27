Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Adalet Bakanı Gül, milletvekili adayları Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Yaşar Atılgan, Derya Bakbak, Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Ak Parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri ile birlikte teyzesi vefat eden Nurdağı belediye Başkanı Mehmet Yıldırır’ı ziyaret etti. Şahtırhoyük Mahallesi’nde taziye evine giden bakanlar ve beraberindekiler, burada mahalle sakinlerinden 73 yaşındaki Mehmet Kutlubay’ın koltuk değneklerle, güçlükle yürüdüğünü fark etti. Bir süre Mehmet Amca ile konuşan Bakanlar, akülü tekerlekli sandalye hediye edilmesi talimatını verdi. Tekerlekli sandalyesinin bulunduğunu fakat arızası olduğu için kullanamadığını belirten Mehmet Kutlubay ise araç istemediğini söyledi.

Bakanlar ise en kısa sürede tekerlekli sandalyenin temin edilerek verilmesi talimatını yinelemesi üzerine ise Mehmet Amca, Bakanlara ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Şimşek, Gül ve beraberindekiler ettikleri dualar ve ilettikleri taziye mesajının ardından bölgeden ayrıldı.