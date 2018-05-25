Bakanlar’dan "hayalimdeki Türkiye" projesine destek

Şahinbey Belediyesi tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ‘Hayalimdeki 2053 Türkiye’si’ kompozisyon yarışmasında dereceye giren ortaokul ve lise öğrencileri Ankara çıkartmasında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile bir araya gelerek yazılan kompozisyonlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

“Bizleri Umutlandırıyor”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğrencilerin yazdıkları kompozisyonlarda geleceğin Türkiye’sinin şekillenmesi anlamında çok önemli fikirler olduğuna dikkati çekerek, “Öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltı ülkemizin aydınlık yarınlarıdır. Düzenlenen yarışmada birbirinden güzel kompozisyonlarla geleceğin Türkiye’si anlatılmış. Bu düşünceler gelecek anlamında bizleri daha da umutlandırıyor” dedi.

“Güçlü Türkiye Gençlerin Omuzlarında Yükselecek”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2053 Türkiye’sinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Gençlerimize daha güçlü bir ülke bırakarak onlarında 2053 Türkiye’sinin inşası için çok büyük ve önemli adımlar atılıyor. Gençlerimizin kalemlerinden kâğıda dökülen 2053 Türkiye’si dünyada söz sahibi olacak bir ülkedir” şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Ankara’ya gelen öğrenciler başkentte Cumhurbaşkanı Külliyesi’ni Anıtkabir’i, Tacettin Dergahı’nı, Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarını, İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un evini, Hacı Bayram Veli Cami’ni, Millet Cami’ni, ziyaret ederek fotoğraflar çektirdi.

Öğrencilerden başkana teşekkür

Hayalimdeki 2053 Türkiye’si Kompozisyon yarışmasına Ankara’nın Altındağ İlçesi’nden katılan Hüseyin Karsavuranoğlu “Yarışmaya Ankara Anadolu Lisesi’nden katılıyorum. Öncelikle böyle bir yarışma düzenledikleri için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. İnsanlara bahşedilen en büyük nimet bence hayal gücüdür. Ben bu yazıyı önce hayal ettim sonra kaleme döktüm. Bence insanlar hiçbir zaman hayal etmeyi bırakmamalı. Ben tekrar yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışmaya İzmir’den katılan Efe Yiğitbilek, “Yarışma sonrasında ilk yediye girdiğimi öğrenince çok mutlu oldum. Şahinbey Belediyesi bizleri çok iyi ağırladı. İçimizdeki birçok arkadaşımız ilkleri yaşadı. Gaziantep gibi büyük bir şehrin kültürel yerlerini ve Şahinbey Belediyesi’nin dev projelerini gezip görme imkanı bulduk. Ayrıca Ankara’da da çok güzel yerleri genç yaşımızda görme imkanına sahip olduk. Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na bizlere böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yarışmaya Kütahya’dan katılan İrem Özdemir, “Şahinbey Belediyesi’nin bizlere yaşattığı güzellikleri anlatmak çok zor. Kendi şehirlerimizden ayrıldığımız andan itibaren olağan üstü bir ilgi ile karşılandık ve hiç mağdur edilmedik. Şahinbey Belediyesi sayesinde hayatımda ilk defa uçağa bindim. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sayesinde Güneydoğu’nun incisi Gaziantep’i ve Türkiye’nin kalbi Ankara’yı görme imkanı buldum. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.