Bakanlıktan Gaziantep Üniversitesine tam destek

Türkiye'nin ilk ve tek İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki AB projesi olan Gaziantep Üniversitesi'nin koordinatörlüğündeki “İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma” isimli projeye T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da destek verdi.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim elemanlarından oluşan proje ekibi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç'u makamında ziyaret etti. Proje ekibi ziyarette, 2017 teklif çağrısı döneminde kabul edilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma Avrupa Birliği Projesi” hakkında açıklamalarda bulundu. Ziyarette proje hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Derya Çevik Taşdemir, “Çalışanların evlerine sağlıkla dönebilmelerini misyon edindik. Bu temelden yola çıkarak Türkiye'de farklılık gösteren İş sağlığı ve güvenliği müfredatlarını geliştirme ihtiyacını göz önünde bulundurduk” şeklinde konuştu. Öğr. Gör. Gülsüm Günbala Güven, Müfredat çalışması yanında İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelerin de geliştirilmesi için bu projenin bir fırsat olduğunu hatta çatışmadan uzlaşma sistemine geçiş için politika önerilerinin de hazırlık aşamasında olduğunu ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çayırağası, “Yaşam hakkı, insanın en temel hakkıdır” diyerek konunun önemini vurgularken, Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan ise mesleki uygulamanın tüm sektörlerde elzem olduğunu, uygulamasız bir eğitim düşünülmeyeceğini belirtti. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç da genel müdürlük olarak İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü gençlere yerleştirmek için her türlü desteğe açık olduklarını ve Gaziantep Üniversitesinin “Güvenliğin İnsan Hayatına İzdüşümü” sloganıyla yola çıktığı projesini gerek genel müdürlük gerek bakanlık olarak destekleyeceklerini dile getirdi. Genel müdürlük ekibi ile yapılan toplantıda, genel müdürlük tarafından verilen eğitim ve üniversitelerde İSG müfredatının standartlaştırılması çalışmaları hakkında proje ekibine bilgi verilerek gerekli işbirliklerinin yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda Gaziantep Üniversitesi ile Genel Müdürlük arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları için İşbirliği Protokolü ile ilgili yapılabilecek çalışmalar hakkında temaslarda bulunuldu.