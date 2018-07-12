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12 Temmuz 2018 10:05

Bakırcılardan ham madde tepkisi

Gaziantep Sedefçiler ve Bakırcılar Odası Başkanı Celal Açık, bakır ham maddesinin bir sene içerisinde 27 TL’den 42 TL’ye çıktığını belirterek, yetkililerden duruma el atılmasını istedi.

Bakırcılardan ham madde tepkisi

12 Temmuz 2018 10:05


Bakırcılık işlemesinde Türkiye’nin en iyi illerinden olan Gaziantep’te artan bakır ham maddesi fiyatlarına esnaf tepki gösteriyor. Bakırcılık esnafı yerli ve yabancı turistlere hediyelik bakır eşya sattıklarını ve hammaddenin artan fiyatı yüzünden bakır ham maddesi almakta zorlandıklarını ifade ediyor.



"27 TL’den 42 TL oldu"


Bakırın ha mmadde fiyatının 27 TL’den 42 TL’ye yükseldiğinin altını çizen Gaziantep Sedefçiler ve Bakırcılar Odası Başkanı Celal Açık, "Türkiye’de bakır işlemeciliğinin coğrafi patenti bizdedir. Kahramanmaraş, Erzincan ile beraber biz merkezi konumdayız. Bizim sorunumuz ham madde sıkıntısıdır. Ham madde birkaç kişinin elinde dönüyor. Dolar yükselir bakır yükseliyor, dolar düşüyor bakır yükseliyor, borsa düşüyor bakır yükseliyor, borsa yükseliyor bakır yükseliyor. Benim bildiğim dolar düşerse bakırın da düşmesi gerekiyor. Ama maalesef bugün 27 liradan 42 liraları gördük. Buna bir önlem almak lazım bu sektörde çok büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Tarihimizle kültürümüzle ayakta durmaya çalışıyoruz. Ham maddeye yapılan zamlar bizleri çok sıkıntıya soktu. 6-7 ay önce bir bakır bardağı 6 liradan satıyorduk şimdi bu 10 TL oldu. Bir çaydanlık 60 TL’den 100 TL’ye çıktı. Çünkü ham madde çok arttı. Dolayısıyla bunu müşterilerimize anlatamıyoruz" dedi.



"Yurt dışında bakır çok"


Bakır ham maddesinin yurt dışında bol olduğunu ifade eden Açık, "Ham maddeyi 3-5 tane fabrikadan alıyoruz. Bunlar da hurda fiyatlarının yükseldiğini söylüyor. Buna yetkililerin bir çare bulmasını istiyoruz. Dünyada bakır çok, yurt dışından mı gelir, artık ancak bunun bir çaresinin bulunması gerekiyor. Yoksa yazın tam hareketli günlerimizdir. Bugünleri de boş geçirirsek ne olur halimiz" diye konuştu.




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