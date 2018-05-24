Baklavacılar ile Antep fıstığı sektörü temsilcileri GTO’da buluştu

Antep fıstığının fiyatının arttığıyla ilgili söylentilerin spekülasyondan ibaret olduğu, oluşturulan bu algının Gaziantep için çok değerli olan Antep fıstığı ve baklava sektörüne zarar verdiği belirtildi.

GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda: Antep fıstığı ve baklava sektörünün birbirini bütünleyen sektörler olduğu, Antep fıstığının baklava, tatlı ve çikolata sektörünün çok önemli bir girdisi olduğu belirtilerek “Antep fıstığı ve baklava bizim kültürümüzün önemli iki motifi, aynı zamanda coğrafi işaretli kültürel mirası.Son günlerde fıstık fiyatının aşırı arttığı ile ilgili yapılan spekülasyon ve manipülasyonlarla yapay bir kriz oluşturuluyor. Birlikte hareket ederek şehrimize ve her iki sektöre zarar verilmesini önleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Son günlerde Antep fıstığına yönelik aşırı fiyat artışlarının kamuoyunda gündeme gelmesi üzerine Antep fıstığı ve Baklava sektörünün temsilcileri Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleşen toplantıda bir araya gelerek fiyat artışı ve iki sektörün sorunlarını değerlendirdi.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya GTO Antep Fıstığı ve Kuruyemiş meslek komitesinden Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Kavsara, Meclis Üyesi Müslüm Yıldırım, Meslek Komite Üyeleri Ömer Çetinkaya, Bilal Bilen, İbrahim Ongun ve GTO Unlu Mamuller- Baklava- Un-Bulgur- Bakliyat Meslek komitesi meclis üyeleri İbrahim Aksu ve Mehmet Çiftçi’nin yanı sıra sektör temsilcilerinden Murat Güllü, Osman Güneş, Ertuğrul Bozhüyük ve Erdem Alpdoğan katıldı.

"Antep fıstığında bu yıl rekor üretim bekleniyor"

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, son günlerde kamuoyunda Antep fıstığının fiyatlarının aşırı şekilde artarak 210-220 TL arasında olduğu ile ilgili bilgilerin spekülasyon amacıyla yayıldığı ve bilgi kirliliği yaratılmaya çalışıldığı ifade edildi. Fıstıkta bu yıl rekoltenin 250- 300 bin ton arasında olacağının beklendiği ve bu rekoltenin Gaziantep ve bölge ekonomisine çok büyük bir girdi sağlayacağının altı önemle çizildi.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, "Antep fıstığında üretimde yıldan yıla büyük farklılıklar görülüyor. Üretimin fazla olduğu yıllarda ürün arzının artması fiyatları düşürmekte, arzın az olduğu yıllarda ise fiyatlar yükselmektedir. Antep fıstığı baklava, tatlı ve çikolata sektörünün çok önemli bir girdisi ve aynı zamanda adı kentimizle özdeşleşmiş geleneksel bir ürünüdür. Antep fıstığının son yıllarda çikolata ve dondurma imalatında ve kuruyemiş olarak yoğun bir şekilde tüketilmesi sonucu talep artmış, buna karşılık üretimde de önemli artışlar olmuştur. Nitekim bu yıl beklenen ürün bolluğu bunun en önemli göstergesi olacak. Sadece Gaziantep’in değil, Türkiye’nin değeri olarak Antep fıstığına ve baklavaya hepimiz sahip çıkmalıyız. İki sektörün temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda Gaziantep için önemli bir katma değer olan Antep fıstığı ve baklava sektörünün sorunlarını çözmek için bir olup ortak hareket edilmesi yönünde karar alındı” diye konuştu.