Baklavalık boz iç antepfıstığı tescilleniyor

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’in yöresel ürünlerini korumak, marka değerleri ve bilinirliklerine katkı sağlamak amacıyla sürdürdükleri coğrafi işaret tescil çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini belirterek, tatlı ve dondurma sektörünün vazgeçilmezi boz iç Antep fıstığı için TÜRKPATENT kurumuna tescil başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

Boz iç Antep fıstığının, normal Antep fıstığı hasadından yaklaşık bir ay önce tam olgunlaşmamış halde toplanıp, kabuğundan ayrıştırıldıktan sonra elde edilen özel bir ürün olduğuna işaret eden Akıncı, tadının yanı sıra aromatik lezzetinin çok yoğun olmasından dolayı boz iç Antep fıstığının özellikle baklava, katmer ve dondurma imalatında tercih edildiğini söyledi.

Antep fıstığının en lezzetli hali olarak kabul gören bu ürünün, kırmızı kabuklu Antep fıstığına göre daha yeşil bir renk tonuna sahip olmasından dolayı bölge halkı tarafından yeşil altın olarak da nitelendirildiğine dikkat çeken Akıncı, “Namı dünyanın dört bir köşesine yayılan meşhur Gaziantep baklavasının hazırlanışında ana ürün olarak ön plana çıkan boz iç fıstık, Antep baklavasını diğer baklavalardan ayırt eden en önemli unsurların başında gelmekte. Baklava ustalarımızın üretim aşamasında kullandığı, lezzeti, rengi ve rayihasıyla gıda sektörünün baş tacı ettiği böylesi özel bir ürünü Gaziantep’in tescilli ürünleri arasına katmak için TÜRKPATENT kurumuna gerekli başvurularımızı yaptık. Ürünle ilgili ayırt edici tüm özellikler uzman ekiplerimiz tarafından tespit edilerek rapor haline getirildi. Başvurumuzun önümüzdeki aylarda olumlu bir şekilde sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Antep fıstığından sonra boz iç fıstığında coğrafi işaret tescil belgesi alması bu ürünümüze ayrı bir katma değer sağlayacak” dedi.

8 ürüne tescil alındı

Gaziantep’in geleneksel lezzetlerini tanıtmak, koruma altına almak ve aslına uygun hazırlanış biçimleriyle gelecek nesillere taşımak amacıyla coğrafi işaret tescil belgesi çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Akıncı, “Şu ana kadar Antep Tırnaklı Pidesi, Antep Lahmacunu, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Firiği, Antep Bulguru, Antep Köy Kahkesi, Antep Peyniri ve Antep Muskası olmak üzere toplam 8 ürünümüzü Gaziantep adına tescilledik. Antep Kuruluk Patlıcanı, Antep Pekmezi, Antep Meyan Şerbeti, Gaziantep Oğuzeli Narı, Antep Haylan Kabağı ve Kurusu, Antep Karası Üzümü, Antep Dolmalık Biber Kurusu, Antep Kurabiyesi, Antep Biber Salçası, İslahiye Biberi ve Boz İç Antep Fıstığı içinde TÜRKPATENT Kurumuna başvuruda bulunduk” ifadelerini kullandı.

Antepfıstığına TSE standardı

Gaziantep’in kültürel ürünü Antepfıstığının sadece tescili ile değil TSE standardının belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini de anımsatan Akıncı, GTB öncülüğünde, paydaş kurumların desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde kırmızı kabuklu Antepfıstığının TSE standardının belirlenerek, 2016 yılında TS 13693 kodu ile uygulamaya konulduğunu sözlerine ekledi.