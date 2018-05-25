’Barbie’ ve ’Sindy’ bebek yerine ’Ezo Gelin’ bebekler

Her geçen gün yöresel oyuncak ve bebeklere yoğun ilgi gösteriliyor.

Gaziantep’te bez bebek ve bez oyuncaklardan yapılan Ezo Gelin bebekleri ile bez bebek ve bez oyuncaklar, Batı kültürünün oyuncakları olan Barbie ve Sindy bebek gibi oyuncakların yerini alıyor. Ezo Gelin bebeklerinde tamamen doğal malzemelerden yapılan ve zararlı madde içermeyen malzemeler kullanılıyor. Ayrıca, oyuncak bebeklerin kostümleri de geleneksel motifler ile süslenip, saray kumaşı olan kutnu kumaşı ile giydiriliyor. Türk kültürünü yansıtan Ezo Gelin gibi milli ve yerli oyuncaklar, Sindy ve Barbie bebek gibi oyuncakların pabucunu ise dama atıyor. Anadolu’nun folklorik bez bebeklerini ve oyuncakları yeniden tasarlanarak, Ezo Gelin gibi oyuncaklar ile kent kültürü yeniden yaşatılıyor.

Gaziantep’te Ezo Gelin bebeklerin üretimini ve satışını yapan işletmeci Yurdagül Savcı, bu işi çocukların sağlığı ve geleneksel motifleri yaşatmak için yaptığını söyledi. Savcı, "Yaptığımız işten çok memnunuz insanlar ve çocuklar çok sevdiler. Bu oyuncaklarımızın en önemli özelliği sağlıklı olmasıdır. Diğer oyuncaklarda katkı maddesi kanserojen bulunduğu için artık anneler evlerine onlardan koymak istemiyorlar. Bu bebekler hem sağlıklı hem zararsız hem de fiyat olarak diğerlerinden daha uygun" dedi.

Kutnu kumaşı ile giydiriliyor

Yapılan bebeklerin ise Gaziantep’e özgü saray kumaşı olan kutnu kumaşı le giydirildiğini belirten Yurdagül Savcı, "Daha çok Gaziantep yöresine ait bebekler yapıyoruz. Çünkü bunları bizim yörenin kutnu kumaşı ile yapıyoruz. Üzerindeki testi yine orijinal toprak testisidir. Yine ip saran bebeklerimiz var eskiden büyüklerimizin bize tutturup sardığı ipler vardı onu anımsatıyoruz. Bunlarda en önemli özelliği sağlıklı olması çünkü çocuklar yeri geliyor bunlara sarılıp uyuyorlar yeri geliyor beraber yemek yiyorlar. O yüzden anneler de bizim gibi ’Barbie’ yerine ’Ezo Gelin’ diyorlar” diye konuştu.