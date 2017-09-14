SANKO Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı olan Konukoğlu, Başak bünyesinde kurulan BAŞAK AGRİ’nin tanıtımı ve sektörde büyüme hedeflerini, Adapazarı’nda düzenlenen fabrika gezisi sırasında basın mensuplarıyla paylaştı. Tarım ekipmanlarındaki bir asrı aşan tecrübemizden yararlanarak, bu yıldan itibaren ürün gamımızı ve pazar payımızı artıracağız diyen Konukoğlu, çiftçilerin her türlü beklentisine yanıt vereceklerine vurgu yaptı. Bugünün ve geleceğin sektörü” olarak tanımladığı tarıma BAŞAK AGRİ ile yeni ürün gamı sunmaktan gurur duyduklarını belirten Konukoğlu, “Başak, temeli 1914 yılında atılan ülkemizin ilk tarım makinaları imalat ve dağıtım şirketi olup, çiftçimize sunduğu çözümlerle 103 yıldır Türkiye’ye ve milletimize katma değer sağlamaktadır” dedi.

“Çiftçinin rekabet gücünü artırıyoruz”

Başak markası ile geliştirdikleri traktörlerle girdi maliyetlerini düşüren çözümlerle çiftçinin rekabet gücünü artırdıklarını kaydeden Konukoğlu, “BAŞAK AGRİ ile ürün gamını genişleterek çiftçimize toplam çözüm sunuyoruz. Uzman satış ve bayi ekibi ile çiftçimizin her türlü ihtiyacına yanıt veriyoruz” diye konuştu.

Konukoğlu, “Geldiğimiz nokta itibarıyla gururluyuz. BAŞAK AGRİ ile tarlalarda, bahçelerde ve serada başak gibi açarak toprağın bereketini, çiftçinin kazancını artıracağız” ifadelerine yer verdi.

“Başak’ın geçmişi 1914 yılında Adapazarı’nda ‘Demir Araba-Tahta Araba’ üretmek amacıyla kurulan ‘Sakarya Alat-ı Ziraiye’ isimli fabrikaya dayanıyor” diyen Konukoğlu, şöyle devam etti:

“Kuruluşundan yaklaşık bir asır sonra Başak Traktör 2012 yılında SANKO Holding grup bünyesine katıldı ve tesislerden hizmet sunumuna kadar her şey yeniden yapılandırıldı. “Başak’ı, adı gibi tarlalarda, bahçelerde, bağlarda ve seralarda başaklar açarak, sektöründe Türkiye’de ilk sıralara getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla Başak üretim tesislerini 2012’de aldıktan sonra 180 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Bu sayede fabrika, teknolojisiyle sektörde örnek ve uluslararası standartlara uygun “teknoloji üssü” haline geldi.”

Ürettikleri yüksek standartlı makinalar sayesinde, sektörde bereketi, çiftçilerin yüzünde gülümsemeyi artırdıklarının altını çizen Sami Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Grup stratejimiz olarak, bulunduğumuz sektörlerde Türkiye genelinde ilk sıralarda yer almayı hedefleriz. Başak’ta yaptığımız tüm yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamımızı geliştirip çiftçinin hizmetine sunuyoruz. Tarım ekipmanları alanındaki bir asırdan fazla tecrübemizi, BASAK AGRİ adı altında Türk çiftçisiyle buluşturuyoruz ve onların yanında olmaya devam ediyoruz. Kadromuz, deneyimimiz, iddiamız ve gücümüz var. Başak’ın yeni modelleri sektörün gözbebeği haline geldi. Traktördeki iddiamızı, bu yıldan itibaren tarım ekipmanları alanında da sürdüreceğiz. BAŞAK AGRİ ile ekim makinaları, toprak frezeleri, yem karma, balya makinaları ve ön yükleyicileri ile çiftçinin her türlü ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacağız. Ürün gamımızı tarım ekipmanları konusunda genişletmeye devam edeceğiz. Çiftçilerimizin tarlada, bağda, bahçede ve serada nasıl zor şartlar altında çalıştığını gayet iyi biliyoruz ve bir asırdan fazla süredir onlara destek olmayı ilke edindik.”

Başak Grubu

Başak Traktörü 2012 yılında satın aldıklarında pazarda 35’inci sırada bulunduklarını vurgulayan Sami Konukoğlu, “Başak Traktörün bünyemize katılması sonrasında gerçekleştirilen yatırımlarla büyük bir atak yaparak 35‘inci sıradan ilk 10 firma arasına yükseldik. Traktör güç aralığını, 50 HP’den 110 HP’a kadar genişlettik. Başak Ailesinin bilinçli ve özverili çalışmasıyla traktör pazarında ilk beş firma içinde yer almayı hedefliyoruz. Üretim kapasitemiz yılda 10 bin adet traktör olup, yurtdışında sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle yerli Başak’ı ‘Bir Dünya Markası’ haline getirerek üretimi, ihracatı ve dolayısıyla istihdamı artırmayı amaçlıyoruz. İlk aşamada satışlarımızın yüzde 10’unu ihraç etmeyi öngörüyoruz" diye konuştu.

Sami Konukoğlu, fabrika gezisi sonrasında SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Başak Traktör Genel Müdürü Ertan Paşa ve Satış Pazarlama Müdürü Gökhan Bayramoğlu ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.