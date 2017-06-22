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22 Haziran 2017 10:23

Başak Traktörün Ankara bölge bayileri iftarda buluştu

SANKO Holding’in tarım makinaları sektöründeki yatırımı Başak Traktörün Ankara bölgesi bayileri, iftar yemeğinde buluştu.

Başak Traktörün Ankara bölge bayileri iftarda buluştu

22 Haziran 2017 10:23


Başak Traktör Genel Müdürü Ertan Paşa’nın ev sahipliğinde Ankara Taka Restoran’da düzenlenen iftar yemeğine, bölgedeki 50 dolayında bayi katıldı.


Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu, Satış Müdürü Murat Yamak, Bölge Satış Müdürleri Mutlu Dağ ve Hüseyin Akbulut ile Pazarlama Uzmanı Aykut Kayıkçı’nın da katıldığı yemekte, bayilerle görüş alışverişinde bulunuldu.


Genel Müdür Ertan Paşa, yaptığı konuşmada, Başak Traktör olarak sektörde iddialı olduklarını ve pazar paylarını artırmak amacıyla ARGE çalışmalarına ciddi kaynak ayırdıklarını söyledi.


Bayilerin Başak Ailesinin temel direkleri olduğunu belirten Paşa, “Sizlerin başarısı bizlerin başarısının ötesinde, yerli üretimin başarısı anlamına gelmektedir” dedi.




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