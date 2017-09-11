Başarılı bir okul hayatı için önce check-up önerisi

Gaziantep Özel Deva Hastanesi doktorlarından Alper Gök, çocukların başarılı bir eğitim hayatı geçirmesi için check-up yapması gerektiğini söyledi. Çocukların derslerde başarısı için etkili olacak check-up’ın ailelerin fark edemeyeceği hastalıkların erken tanısı için de önem taşıdığını anlatan Gök, "Okul öncesi sağlık kontrollerinin yapılması şart. İşitme ve görme sorunları başta olmak üzere, diş sağlığında sorunlar bağışıklık sisteminin zayıf olması, daha önce tespit edilmemiş rahatsızlıklar çocukların okuldaki başarısını doğrudan etkilemektedir" dedi.

Okul başarısı için ilk şartın sağlık olduğunu hatırlatan Gök, "Bu tatil döneminde işitme ve görme muayenelerinin öncelikli olduğunu söylüyor. Görme veya duymada sıkıntı yaşayan çocuklar derslerine odaklanmada sıkıntılar yaşayabilirler. Tarama testleri ile saptanabilen rahatsızlıkların erken teşhis ve tedavisi çocukların yaşam kalitelerini ve başarılarını arttırabilir" şeklinde konuştu. Çocukluk çağının, sağlık konusunda en hassas dönem olduğunu söyleyen Dr. Gök, gelecekte oluşabilecek hastalıkların uygun tarama ve tanı yöntemleri ile bu çağda önlenebileceğini belirtti. Check up programlarından sonra düzenli aralıklarla yapılması gereken büyüme takibinin çok yakından izlenmesi ve anormal durumların erkenden tespit edilerek kalıcı etki bırakmadan tedavi edilmesinde önemli bir yöndem olduğuna vurgu yapan Gök, "Okul öncesi yaptırılan check up, çocukların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı açısından önem taşımaktadır. Okullar başlamadan önce hem sağlık, hem de okul başarısı açısından çocukların göz muayenelerinin, diş kontrollerinin yapılması, işitme açısından bir problem olup olmadığının saptanması ve büyümelerinin değerlendirilmesi büyük önem taşır. Okulla birlikte sosyalleşen çocukların hastalıklardan korunmak için önemli araçlardan biri de aşılardır. Bu amaçla 4-6 yaş arasında karma, kabakulak, kızamık, kızamıkçık ve suçiçeği aşılarının yapılması önerilmektedir. Koruyucu aşıların eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Okula yeni başlayan çocuklar ve ailelerin dikkat etmesi gerekenler

Eğitim dönemine başlamak üzere olan çocukların ailelerini de uyarılarda bulunan Alper Gök, çocukların ve ailelerin yapması gerekenler konusunda, "Okula yeni başlayan çocukların büyük bir kısmı ilk kez sosyalleştikleri için sık hastalanabilirler. Bu durum ebeveynler için oldukça kaygı vericidir. Okul çağı çocuklarında en sık üst solunum yolu enfeksiyonlarına rastlıyoruz. Öncelikle çocuklarınızı aşısı olan hastalıkların hepsinden aşı yaptırarak korumak gereklidir. Özellikle okul çağı çocuklarının sağlıklı beslenmesi bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bu nedenle çocukların mutlaka güne dengeli bir kahvaltı ile başlamaları gerekir. Çocuklarımızın bol sebze, meyve, balık, süt ve C vitamini almasını ve fast food gıdalardan uzak durmalarını öneriyoruz. Çinkonun bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi olduğundan, çinko içeren gıdaların tüketilmesi veya doktorunuza danışarak çinko takviyesi kullanabilirsiniz. Okul döneminde de çocuğunuzun fiziksel ve ruhsal sağlığı için uyku düzenine ve düzenli bir hayatının olmasına dikkat etmeniz gerekir. Çocuğunuzun kendisini bazı hastalıklardan korumasını sağlamak için, mutlaka tuvalet hijyenini ve doğru el yıkama alışkanlığını kazandırmalısınız" diye konuştu.