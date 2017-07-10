Başarılı projelerle miniklerin spora ilgileri arttı

Çocukların küçük yaşta sporla tanışması, düzenli egzersiz yapmaları ve yaşamları boyunca daha sağlıklı bireyler olmaları amacıyla Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen sportif projeler ve spor okulu çalışmaları yaz döneminde de yoğun ilgiyle devam ediyor. 4-10 yaş aralığındaki 350’nin üzerinde minik sporcunun 2 farklı spor merkezinde eğitim gördüğü temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okulunda gerçekleştirilen çalışmalar, bir yandan miniklerin günlük yaşamındaki fiziksel hareket kapasitelerini arttırırken diğer yandan da hangi branşta daha başarılı olabileceklerinin belirlenmesine yardımcı oluyor.

"Spor kültürünü öğrencilerimize aşılıyoruz"

2017 yılı yaz spor okullarında temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları branş çalışmalarının 2 farklı merkezde 9 seans halinde devam ettiğini ifade eden Şehitkamil Belediyesi Spor Eğitmenlerinden Saadet Öztütüncü, spor okulu çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Okul öncesi yaş grubu olarak ifade etiğimiz 4-6 yaş grubundan başlayarak 10 yaşına kadar olan miniklerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okulu şu anda 350’nin üzerinde öğrenci kapasitesiyle haftanın 6 günü Şehitkamil Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren 2 farklı spor merkezinde sürdürüyor. 2016 -2017 eğitim öğretim yılında Şehitkamil Belediyemiz tarafından düzenli spor yapma alışkanlığını küçük yaşa indirmek amacıyla yürütülen başarılı sportif projelerin meyvelerini yaz döneminde topluyoruz. Gerek miniklerimizin gerek onların değerli velilerinin çalışmalara olan ilgisi memnuniyet verici düzeyde. Ümit ediyorum ki bu mecralardan ilerleyen yıllarda birçok şampiyon sporcu yetişecek. Temel cimnastik eğitimi, öncelikle spor yapma kültürünü çocuklara aktardıktan sonra, onlara en doğru aktiviteleri yapılmaları için bilinçli tercih imkanı da sunuyor. Spor okullarımızda görev yapan tüm eğitmen arkadaşlarımızın ortak gayesi çocuklarımızı erken yaşta spora yönlendirerek fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak, ekip çalışmasını güçlendirmek, disiplin kazandırmak, sportmenlik, liderlik, sosyalleşme gibi becerilerle tanışmalarını sağlayarak zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları sağlamak. Desteklerinden ve ilgilerinden dolayı değerleri sporcu velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Önce spor yapıyoruz, sonra bol bol oyun oynuyoruz"

Yaz tatillerini temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okullunda değerlendiren minik öğrenciler ise memnuniyetini dile getirdi. Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen spor okulu çalışmalarına katılan minikler, eğitmenlerinin kendileri ile çok iyi ilgilendiğini belirterek çalışmalarda önce spor yaptıklarını sonrasında ise bol bol oyun oynadıklarını ifade etti. Uzun süredir çalışmalara katılan ve yaz döneminde antrenmanların temposunu artıran miniklerin velileri ise spor okulu çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade etti. Öğrenci velileri, çocuklarının spor okullu çalışmalarının ardından daha sosyal olduklarını, çalışmaların çocuklarının fiziksel gelişimi üzerinde de bir çok yararını gördüklerini belirterek böyle bir eğitim faaliyetinin ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor olmasından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkürlerini iletti.