Başarının ödülü sosyal etkinlikler oldu

Minik öğrencilerin sosyal yaşamlarına renk katan bu uygulamaya destek veren Şehitkamil Belediyesi, başarılı öğrencileri belirli periyotlarda Gençlik Kampında misafir edecek. Gelişim çağında olan çocukları ve gençleri, televizyon, tablet, telefon gibi teknolojik ürünlerin başında uzun süreler zaman geçirmelerine neden olan zararlı alışkanlıklarından korumak ve hareketli yaşama teşvik etmek amacıyla birçok sportif projeye imza atan Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda gerçekleştirilen benzer uygulamaları da desteklemeyi ihmal etmiyor.

Atalar İlkokulunda sınıf öğretmenleri tarafından başlatılan, derslerinde başarılı olan ayrıca okul içerisinde sürekli olarak olumlu tutum ve davranış sergileyen öğrencilere sosyal etkinlik ödülü uygulaması kapsamında ödüllendirilmeye hak kazanan öğrencileri kamp alanında misafir eden Şehitkamil Belediyesi, öğrencilerin sosyal yaşamlarına renk katacak, sosyal ve akademik hayatta başarılı olmalarını teşvik edecek uygulamaya destek vermeye devam edecek.

Atalar İlkokulu Sınıf Öğretmeni Gülcan Gülcü, okulda farklı alanlarda başarılı olan öğrencileriyle birlikte katıldıkları kamp etkinliklerinde minik öğrencilerinin unutamayacakları bir gün geçirdiklerini ifade etti. Sınıf Öğretmeni Gülcü, etkinlikler sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Okul idaremizin destekleriyle derslerinde ve sosyal alanda başarılı olan, bu anlamda özverili davranan öğrencilerimizi ödüllendirmek, ödül yöntemiyle ders çalışmayı, sınıf içinde olumlu davranışlar sergilemeyi, okul genelindeki tüm öğrencilerimize özendirmek amacıyla sosyal etkinlik ödülleri uygulamasını başlattık. Bu kapsamda okul içerisinde düzenlediğimiz deneme sınavında başarılı olan öğrencilerimizle Şehitkamil Belediyemizin Gençlik Kampında yer alan etkinliklere katılmak istedik. Sağ olsunlar Sayın Başkanımız, bu talebimizi geri çevirmedi. Okulumuz şehir merkezine uzak bir mesafe olmasına rağmen kamp alanına ulaşımımız sağlandı, birbirinden lezzetli yemekler ikram edildi, kampta görevli liderler, öğrencilerimizin keyifli zamanlar geçirebilmeleri adına ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Öğrencilerimiz, uzun süre unutamayacakları bir gün geçirdiler. Çok moralli ve keyifli bir şekilde yeni haftaya başlangıç yapacaklar. Ben, tüm öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimiz adına Şehitkamil Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum”

Kampa Gelmek İçin Çok Çalıştım

Atalar ilkokulu 3/A sınıfı öğrencisi Sultan Çelik, Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında gelebilmek için çok ders çalıştığını, sınavlardan başarılı puanlar aldığını ve bol bol kitap okuduğunu söyledi. Başarılı öğrenciler arasına giren Sultan Çelik, Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında gerçekleştirilen etkinlikler sonrasında duygularını ifade ettiği açıklamada, “Öğretmenimiz bize sosyal etkinlik ödülünü açıkladığında çok heyecanlandım. Kamp alanında yapılan etkinlikleri daha önce arkadaşlarımdan duymuştum ve kampa gelmeyi çok istiyordum. Bu yüzden çok çalıştım, sınavlardan başarılı puanlar aldım ve bol bol kitap okudum. Bundan sonraki etkinliklere katılabilmek içinde kazandığım alışkanlıkları sürdüreceğim. Bugün arkadaşlarımla çok güzel zaman geçirdik. İp parkurunda engelleri aştık, tırmanma duvarına tırmandık, oyunları oynadık, doğa yürüyüşü yaptık. Kamp alanı çok güzel, burada her yer yemyeşil. Bizler için bu etkinliği planyan değerli öğretmenlerimize ve bizi misafir eden Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.