Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, Gaziantep Üniversitesi Yeniler Topluluğu ile Türkiye Gençlik Vakfı tarafından hazırlanan ‘Kanayan Yaramız Kudüs’ konulu söyleşiye katıldı

Açılış konuşmasını yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Şehmus Demir, “Kudüs elbette ki bir sembol mekan. Ama aslında şu anda kanamayan yerimiz yok, her yerimiz kanıyor. Bu kanayan yerlerimizden ibret, ders almamız, ders çıkarmamız gerekiyor. Son 200 yıldır batı toplumu ahlaksızca İslam dünyasının tamamını sömürüyor. Şu anda resmi anlamda sömürge olan ülke yok ama gayri resmi olarak aslında sömürgecilik devam ediyor ve biz kendimize dönüp aslında gerçekten çeki düzen vermemiz gerekiyor. Oturup bilincimizi yenilememiz, kendimizi yenilememiz ve dolayısıyla toplumu da yenilemek için aktif rol üstlenmemiz gerekiyor. Gençsiniz, heyecanlısınız ama bu heyecanı değere dönüştürmenin zamanı geldi, geçti” dedi.

“Kudüs parsel parsel satılıyor“

Kudüs’e yaptığı ziyaret sırasında karşılaştığı trajik gelişmeler ve bu kentin önemini anlatarak sözlerine başlayan Başbakan Başdanışmanı ve Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Mustafa Şen, “Kudüs bize bizzat Peygamber Efendimizin emanetidir. Lakin, daha ötesi Kudüs bizzat ayettir. Kudüs, Mescid-i Aksa’dır çünkü. Bu nedenle, Kudüs meselesi siyasi bir mesele olmadan önce, bir iman ve Kuran meselesi, bir din ve iman meselesidir” şeklinde konuştu.

İnanan insanların ’Kudüs’ derken hamasi bir nutuk, ideolojik bir slogan atmadığını belirten Şen, son dönemlerde Kudüs’te ev, iş yeri ve arsaların çok yüksek fiyatlarla bazı güçler tarafından satın alınmaya devam edildiğine işaret ederek, “Çünkü, Kudüs, her türlü hamasetin üstündedir. Kudüs, her türlü siyasetin üstündedir. Kudüs, her türlü ideolojinin üstündedir. Biz, Kudüs deyince ‘Aksa’ diyoruz. Biz Aksa deyince ‘Ayet’ diyoruz. Biz, Ayet deyince ‘Kuran’ diyoruz. Biz, Kuran deyince ‘İman’ diyoruz. Biz, iman deyince ‘İslam’ diyoruz. O yüzden, Kudüs siyaset değil, İslamiyettir. Kudüs, yerlerin ve göklerin simgesidir. Bizim sadakatimiz hakikattir. Kudüs’e sadakat, hakikate sadakattir. O yüzden, Kudüs’ü satmak, hakikati satmaktır. Bizim hizmetkarlığımız hakikatedir. Kudüs’e hizmet, hakikate hizmettir. O yüzden Kudüs’e ihanet, hakikate ihanettir. Kudüs’ü kaybedersek, medeniyetimizin anlam dilini oluşturan en büyük denizlerden birisini kaybederiz. Kudüs’ü kaybedersek, anlam evrenimiz kurur, çoraklaşır. Anlamını kaybeden, öz benliğini kaybeder. Öz benliğini kaybeden mal hükmündedir. Sırasıyla, beşer, insan ve Adem olma hükmü yok olur. Bu medeniyet yok olursa insanlık yok olur” ifadelerini kullandı.

“Büyük Türkiye hayaliniz olsun“

Öğrencilere, büyük Türkiye hayali çağrısında bulunan Mustafa Şen, “Bu büyük Türkiye inşallah o yükü, zulmü kaldıracak. Ona inşallah hemen yakınımızdan başlayacağız. Afrin, Halep sıradadır. Bir gün Musul olur o bir gün Kerkük olur. Öbür gün Kudüs olur bir diğer gün Gazze olur ve sizin eliniz taa Myanmar’a, Doğu Türkistan’a uzanır ve siz gençler onu siz yapacaksınız” dedi.

Öğrencilerin kendisini 2023, 2053 hedeflerine hazırlaması gerektiğini kaydeden Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, “Biz, yaşımız gereği 2053’ü görür müyüz bilmiyorum. 2023 önümüzde, onu göreceğiz diye inanıyoruz. 5 sene daha yaşayacağımızdan eminiz gibi. Allah uzun ömürler versin hepimize. 2053’ü görür müyüz Yarabbi uzun ömürler ver. Ama siz göreceksiniz siz bir şey daha göreceksiniz 2071. Ama ben size iki hedef daha veriyorum. Yetiştirdiğiniz insanları gençleri yönettiğiniz Türkiye’de büyüttüğünüz küresel güç haline getirdiğiniz Türkiye’deki gençleri 2453 ufkuna bakan gençler olarak yetiştirin. 15 Temmuz 3016 ufkuna bakan gençler olarak yetiştirin. Gençlerinize bin yıllık bir ufuk verin. Tıpkı Selahaddin Eyyubi’nin, Sultan Alparslan’ın verdiği gibi. Onlar askerlerine, gençlerine bin yılık ufuk verdiler. O yüzden benim adım Mustafa. Vesile onların verdiği ufuktur, ruhtur” diye konuştu.