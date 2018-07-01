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01 Temmuz 2018 10:18

Başbakan Binali Yıldırım’dan ihracat şampiyonu Altunkaya’ya ödül

TİM’in 25.

Başbakan Binali Yıldırım’dan ihracat şampiyonu Altunkaya’ya ödül

01 Temmuz 2018 10:18

Olağan Genel Kurulu’nda 2017 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım 2017 yılında en fazla ihracat yapan Meyve Sebze Mamulleri sektör birincisi Altunkaya İnş.Nak.Gıda Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’ya ödülünü verdi.


İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda 2017 Yılı İhracat Şampiyonlarına katılan Başbakan Binali Yıldırım,


Meyve Sebze Mamulleri sektör birincisi Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’yı kutlayarak şampiyonluk ödülünü verdi. 2017 yılında sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren ve ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlayan Mahsum Altunkaya’dan bilgiler de alan Başbakan Binali Yıldırım Altunkaya’yı kutlayarak yeni dönemde daha fazla ihracat ve ülke ekonomisine daha fazla katkı beklediklerini ifade etti. Bünyesinde ki global markalarla sürekli gündeme gelen ve dünyanın bir çok ülkesinde ki yatırımlarıyla dikkat çeken Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş.’nin 2018 yılında da teknoloji, Ar-GE ve İnovasyon ile tasarım merkezi yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Türkiye’nin gururu bir firma oldu. Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak şampiyonluk ödülünü alın ve aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olan Mahsum Altunkaya’yı kutlayarak başarılar diledi.




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