Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün yaklaşmasından dolayı 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek aileleriyle görüştü. Şimşek, Yeşilkent Mezarlığı’ndaki şehitlikte yaptığı açıklamada, milletin 15 Temmuzda dünya demokrasi tarifinde eşi benzeri görülmemiş bir destan yazdığını belirtti.

Şehitlerin 80 milyonun şehitleri olduğunu vurgulayan Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Burada yatan şehitlerimiz 80 milyonun evlatlarıdır. Biriz beraberiz asla unutmadık, unutmayacağız. Çünkü onlar bu millet için, bu ülke için, bu vatan için en büyük fedakarlığı yaptılar. Onun için Allah’ın izniyle biz millet olarak, ülke olarak, devlet olarak güçlü bir şekilde bir ve beraber olarak ileriye yürüyerek, bu emaneti güçlü bir şekilde en iyi bir şekilde saklayacağız. Tekrar mekanları cennet olsun, inşallah Allah bütün şehit ailelerimize sabırlar versin, milletimizin tekrar başı sağ olsun. Bir daha asla ülkemiz milletimiz 15 Temmuz’u yaşamasın, yaşamamaları için de gereken her şeyi yaptık. Bu konuda gerekli önlemler alındı, gerekenler yapıldı. Ama en önemlisi milletimiz kendi geleceği ve kendi demokrasisine sahip çıkmıştır” dedi.

Milletin 15 Temmuz’da destan yazdığını belirten Şimşek, “Bu millet dünya demokrasi tarifinde eşi benzeri görülmemiş bir destan yazmıştır. Onun için bu güzel ülkemizin önü açıktır. Allah’ın izni ile bu emanet ilelebet en güçlü bir şekilde muhafaza edilecektir. Ben tekrar mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin diyorum milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Şehitleri ziyarete AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Canan Candemir Çelik, Nejat Koçer, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve şehit yakınları katıldı.