Başbakan Yardımcısı Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi Müzesini ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve yarın açılışı gerçekleşecek olan 15 Temmuz Demokrasi Müzesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Müze ile ilgili bilgi alan Şimşek, 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütünün Türkiye’nin geleceğini yok etmek istediğini söyledi. Gaziantep’in hep öncü olduğunu belirten Şimşek, "15 Temmuz Türkiye’nin istikbali ve istiklali için bir dönüm noktası, milletimiz o muazzam direnişi göstermese belki de bu terör örgütü Türkiye’nin geleceğini yok edecekti. İpotek altına alacaktı. Türkiye’de hukuk devletini yok edeceklerdi. Aslında o nedenle 15 Temmuz’u unutturmamak lazım. Şehitlerimizi unutturmamak lazım. Çünkü sembolik bir günün ötesinde aslında bir milletin kendi geleceğine nasıl sahip çıktığını göstermesi açısından çok önemli. Hem bağımsızlığına hem geleceğine hem de demokrasisine sahip çıkan bir millet. O nedenle ben Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü Türkiye’de birçok konuda hakikaten Gaziantep hep öncü olmuştur. Her alanda yenilikçilik noktasında hakikaten Türkiye’nin lider illerini başında geliyor" dedi.

Yarın açılışı gerçekleşecek olan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretine, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Canan Candemir Çelik, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.