Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 16:34

Başbakan yardımcısı Şimşek Ali atalar’ın kitap imza standını ziyaret etti

Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek beraberindeki heyet ile bir AVM’de Ali Atalar’ın kitap imza standını ziyaret etti.

Başbakan yardımcısı Şimşek Ali atalar’ın kitap imza standını ziyaret etti

19 Kasım 2017 16:34


Tarihi Antep Evleri fotoğraf sergisini de gezen Şimşek, fotoğrafları tek tek inceledi.


bir Alışveriş merkezinde Ali Atalar arşivlerinden oluşan Tarihi Antep Evleri Fotoğraf sergisini gezen Şimşek, fotoğrafları uzun süre inceledi ve daha sonra Ali Atalar’ın kitaplarını inceleyen Şimşek, kültürel faaliyetlerin şehrin gelişiminde önemli rol oynağını söyledi. Sergiyi Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek ile birlikte Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci gezdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
12
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç