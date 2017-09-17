Başbakan Yardımcısı Şimşek, büyükelçilerle buluştu

Konuklara yöresel mutfak kültürünün en güzel lezzetleri ikram edilirken halkoyunları ekipleri de folklor gösterilerini sahneledi.

Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM), Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) koordinesinde gerçekleştirilen "Büyükelçiler Gaziantep Buluşması" kapsamında, 74 ülkeden 44’ü büyükelçi olmak üzere ülke temsilcilerinden oluşan 171 kişilik heyet onuruna Hışva Han’da düzenlenen gala gecesinde Gaziantep mutfak kültürü tanıtılırken halkoyunları ekipleri tarafından gerçekleştirilen gösterilerde yöresel oyunlar sahnelendi.

Hışva Hanında düzenlenen geceye, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, Güneydoğu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu ve protokol mensupları katıldı. Gecede Gaziantep kültürünü ve yöresel oyunları öyküleriyle anlatan gösteriler büyük ilgi gördü.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, konuk büyükelçiler ve ülke temsilcilerini selamlayarak kentten memnun ayrılmalarını diledi.

Büyükelçiler Gaziantep Buluşması kapsamında kente gelen büyükelçiler ve ülke temsilcileriyle toplantı gerçekleştirileceğini belirten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyükelçilerden kentlerin ekonomilerine katkı sağlayacak girişimlerde bulunmalarını da istedi.

“Gaziantep’in marka değeri yüksek tarihi zenginliklerini tanıtmaya devam edeceğiz”

Gaziantep’in eşsiz güzelliklere ve dinamiklere sahip olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin düzenlenen gala gecesinde gastronomi kenti Gaziantep’in eşsiz mutfak kültürünün konuklara tanıtıldığına dikkat çekerek, “Gaziantep üreten, istihdam oluşturan ve ihracatıyla 187 ülkeyle ticari ilişkileri olan bir dünya kenti. Elbette sahip olduğumuz dinamiklerin dünya genelinde katma değere dönüştürülmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Gaziantep’in bir turizm cenneti olmasını sağlayacak değerlerimizin tanıtımını ve dünya gündemine taşınması da en önemli çabalarımız arasındadır. Bu gün 74 ülkeden konuklarımızla çok güzel etkinlikler yaptık. Marka değeri yüksek kültürel değerlerimizi tanıttık. Gala geçişinde de yöresel mutfak kültürümüzün eşsiz lezzetlerini konuklarımıza tattırarak Gaziantep’in gastronomi turizminde iddialı olduğunu bir kez daha gösterdik” dedi.

“Kentlerin gelişmesi ve kalkınmasını hedefliyoruz”

TİM Başkanı Büyükekşi Büyükelçiler kent buluşmalarının ilkini Mardin, daha sonra Trabzon ve Çanakkale’nin ardından Gaziantep’te olduklarını belirterek, "Amacımız, ülkemizin turizm potansiyelini bütün dünyaya tanıtabilmek. Biliyorsunuz büyükelçiler her ülkenin o ülkedeki en üst düzey temsilcisidir. Buraya heyeti resmi bir toplantı için getirmiyoruz, sosyal bir ortamda eşleri ve çocuklarıyla tamamen samimi bir gezi olarak organize ediyoruz" diye konuştu.

“İhracatçılarımız dünyanın her yerinde turizm elçisi gibi görev üstleniyor”

Büyükelçiler Gaziantep Buluşmasının beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü ve gerçekleştirilen etkinliklerden memnun olduklarını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz ise, ticaret ve sanayi kenti olarak dünya gündemine sık sık gelen Gaziantep’in kültürel değerleri ve gastronomi kültürüyle de gündem oluşturduğunu, bütün bunların ülkeye ve Gaziantep’e katma değer olarak dönüş yapacağına inandıklarını ifade ederek, ihracatçıların dünyanın bütün ülkelerinde adeta birer turizm elçisi gibi görev üstlendiklerini de sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmaların ardından konuklara Gaziantep mutfağının eşsiz lezzetleri ikram edilirken halk oyunları ekipleri de yöresel oyunları sahneledi. Büyükelçi ve eşlerinin zaman zaman sahnedeki gösterilere eşlik etmesi dikkat çekti.