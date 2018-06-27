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27 Haziran 2018 13:14

Başbakan Yardımcısı Şimşek: “Ülkemiz yeni sistem ile sıçramaya hazırdır”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçimin ardından yeni sistemle Türkiye’nin ekonomik anlamda bir sıçrama elde edeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek: “Ülkemiz yeni sistem ile sıçramaya hazırdır”

27 Haziran 2018 13:14


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Gaziantep’te GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı,Terlik ve Yan Sanayi Fuarı’na katıldı. Programa Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve çok sayıda sanayici de katıldı. Şimşek, Türkiye’nin yeni bir perspektif ile yeni bir sisteme geçtiğini belirterek, "Şimdi yeni bir seçimden çıktık. Ülkemiz 5 yıllık bir perspektif ile yeni bir döneme giriyor. İnanıyorum ki ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde rasyonel politika seti ve çok güçlü mikro ve makro düzeydeki reform ve dönüşümler ile yeni bir sıçramaya hazırdır. Sizlerin desteği ile yeni kurulacak hükümet çok güçlü bir şekilde bütün bu dönüşümden tutun 4. Sanayi devrimin gereklerinin değişimlerin ve küresel rekabetin farkındadır. Bu hükümetin programlarına yansımış durumdadır” dedi.



“Kim ne derse desin terörle mücadelede başarı var”


Şimşek, "Kim ne derse desin terörle mücadele bir başarı var. Suriye’de belki sorunlar çözülmüş değil ama eskisi kadar sıcak bir sorun değil. Yine Irak’ta eskiye göre daha istikrarlı bir ortam söz konusu. Bu pazarlar tabi önemli pazarlar. Ülkeler komşuları ile yükselirler ve büyürler. Biz bu coğrafyada istikrar, barış, huzur ve refah istiyoruz. Bugün ülkeler bu pazarlara ihracat yapıyorsa bizde yaparız. Bu yüzden sektör ile birlikte yakın çalışacağız ve bunu başaracağız” diye konuştu.


Programın ardından fuarı gezen Şimşek ve beraberindekiler sanayicilerden bilgiler aldı.




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