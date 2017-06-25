Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Canan Candemir Çelik, Abdulkadir Yüksel, Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyyup Özkeçeci, İlçe Belediye Başkanları katıldı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek ve beraberindeki milletvekilleri daha sonra Ulu Cami’de vatandaşlarla bayramlaştı.

Şimşek, cami çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı’nın Türkiye’ye, Türk milletine ve İslam coğrafyasına huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunarak, "Bu bayram vesilesiyle Orta Doğu coğrafyasında inşallah bu acılar azalır. Bu geniş coğrafyada kardeşlik tesis edilir, huzur, istikrar ve refah olur. Tüm insanlık için inşallah bayram güzelliklere vesile olur. Ben tekrardan milletimizin ve ülkemizin mübarek Ramazan Bayram’ını canı gönülden tebrik ediyorum. Nice güzel bayramlara sevgi huzurla birlikte geçirmemizi Allah nasip etsin" dedi.