Başbakan Yardımcısı Şimşek’ten döviz açıklaması

Şimşek birilerinin ekonomideki oynaklığını başarısızlık olarak sunmaya çalıştığını ancak milletin her şeyin farkında olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Gaziantep aday tanıtım toplantısına katıldı. Ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulunan Şimşek, doların bütün para birimlerine karşı değer kazandığını, aynı şekilde petrol fiyatlarının da yükseldiğini bunun sadece Türkiye’ye özgü olmadığını vurguladı. Son yıllarda Türkiye’ye yönelik birçok tuzakların kurulduğunu belirten Şimşek, Türk ekonomisine yönelik spekülasyonun olduğunu amaçlarının Türkiye’nin yükselişi ve kalkınma hamlesini engellemek olduğunu altını çizdi.

“Amaç Türkiye’nin yükselişi ve kalkınma hamlesini engellemek”

Türkiye ekonomisiyle ilgili spekülasyonların olduğunu söyleyen Şimşek, “Son yıllarda Türkiye’ye yönelik birçok tuzak kuruldu. Yine son dönemlerde ekonomimize yönelik çok ciddi spekülasyonlar var. Bunların amacı Türkiye’nin bu medeniyet yolculuğunu bu kalkınma hamlesini ve yükselişini sekteye uğratmaktır. Bu yakın dönemde piyasadaki oynaklığı ekonomide bir başarısızlık gibi sunmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz Türkiye’nin nereden geldiğini ve nereye gideceğini çok iyi biliyor. AK Parti dönemlerinde Türkiye Avrupa ile kişi başına düşen milli gelir ile arayı 33 puan kapatıyor. Yani 14 yıl daha bu şekilde yönetilirsek Avrupa ile arayı kapatıyoruz” dedi.

“Dolar bütün para birimlerine karşı değer kazanıyor”

Doların yükselişinin sadece Türkiye’ye özgü olmadığını vurgulayan Şimşek, “Piyasalarda ise bir dalgalanma var. Türkiye hakikaten bundan etkileniyor. Bu dalganın bir boyutu da dışarıdadır. Dünyada faizler yükseliyor. Yine dolar endeksi bütün dünyada yükseliyor ve dolar bütün para birimlerine karşı değer kazanıyor. Aynı şekilde petrol fiyatları da yükseliyor yani olay sadece Türkiye’ye özgü değildir” diye konuştu.