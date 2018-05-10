Başhemşire Özyılmaz Hemşirelik Haftasını kutladı

Hemşirelik Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Özyılmaz, dünyada ve ülkemizde nesillerin devamı için büyük önem arz eden sağlık hizmetlerinin sağlanması ve gelişmesi için hemşirelerin sorumluluk bilinciyle vazifelerini en iyi şekilde yerine getirdiğine dikkati çekti. Hemşirelerin hastaların ihtiyacı olan sevgi, saygı, güleryüz ve hoşgörüyü de verdikleri hizmetin içine katarak onların sağlıklarına kavuşmalarında basamak olduklarını anlatan Özyılmaz, "Bu bağlamda özveriyle hizmet veren bütün hemşirelere teşekkürlerimi sunar 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftalarını kutlarım" ifadelerini kullandı.