Başka Fadıloğlu’ndan 7 aileye evinde ziyaret

Başkan Fadıloğlu, Milletvekili Gül ile İl Başkanı Özkeçeci, vatandaşın sorunları dinledi ve çözüm noktasında çalışma yürütecekleri sözünü verdi.

Ramazan Ayı dolayısıyla her gün farklı mahallelerde çok sayıda vatandaşı evinde ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; beraberindeki AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz ile beraber 7 dar gelirli aileyi evlerinde ziyaret etti. Ziyaret ettikleri evlerde yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Fadıloğlu, Milletvekili Gül ile İl Başkanı Özkeçeci, vatandaşın derdini dinledi ve vatandaşın her zaman destekçisi olacaklarını dile getirdi. Cadde ve sokak aralarında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Milletvekili Abdulhamit Gül ile İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve çocuklarla da yakından ilgilendi. Başkan Fadıloğlu, Milletvekili Gül ile İl Başkanı Özkeçeci, ilk ziyaretlerini 73 yaşındaki eşi vefat eden Ayşe Fatma Bal’ın evine gerçekleştirdi. Daha sonraki ziyaretler; bedensel özürlü 3 çocuk babası Halit Kalkan, 74 yaşındaki Hayri Özdemir, eşinden ayrılmış olan 2 çocuk annesi Semra Asi, 75 yaşındaki eşi vefat etmiş olan Hadice Yılmaz, eşi vefat etmiş Fattum Kutlu’nun evlerine yapıldı. Son ziyaret ise eşinden ayrı yaşayan ve Emine Çerezoğlu’nun evine yapıldı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Milletvekili Abdulhamit Gül ile İl Başkanı Eyup Özkeçeci, 5 çocuk annesi Emine Çerezoğlu’nun görme engelli başarılı kızı Zeynep ile özel olarak ilgilendi.

"Bu, tarifi imkansız bir duygu"

Ziyarette açıklamada bulunan AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, "Mübarek bir aydayız. Ramazan ayı deyince herkesin birbirinin ihtiyaçlarıyla ilgilendiği, birbirini sorduğu, zengin, fakir ayrımın olmadığı bir ay aklımıza gelir. Paylaşan kişi, zenginleşir. Şükreden kişi, zengin kişi demektir. Kanaat sahibi zengindir. Ramazan Ayında bütün vatandaşlarımızda bu zenginlikleri görüyoruz. Son ziyaretimizi çok başarılı gençlerimizin evine yaptık. Zeynep kızımız görme engelli ama birçok insandan daha iyi görüyor. Çok başarılı bir arkadaşımız. İnşallah, çok güzel yerlere gelecek. Sevgili kardeşlerimize Şehitkamil Belediyemizin destek verdiği, sosyal belediyeciliğin örneklerini yaşattığı ailelerimize vermiş olduğu destekleri gördük. Bu durumdan dolayı ayrıca memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Gerçekten hem sosyal devlet anlayışı hem de sosyal belediyecilik anlayışı Türkiye’de AK Parti ile ülkemize kazandırılan en büyük zenginliklerden, hizmetlerinden birisidir. Bu hizmetleri yerinde görmek, bir dua almak, ettikleri dualara şahit olmak gerçekten çok değerli. Bu, tarifi imkansız bir duygu. Rabbim, bu imkanları daha da arttırarak milletimize hizmet etmeyi nasip eylesin. Bu imkanlar daha önceden de vardı. Ancak bu imkanlar, faize, ranta gidiyordu. Belli bir kesimin elinde dönüp dolaşıyordu. Milletin kendisine gitmiyordu. Biz bir petrol, doğalgaz kaynağı bulmadık. Ama şuan imkanları millete seferber eden bir anlayış var. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, hükümetimiz, devletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu vizyona sahip. Ben, tüm çalışmalarda Şehitkamil Belediyemize başarılar diliyorum. Vatandaşın yanında olmak, derdiyle dertlenmek gerçekten AK Parti’nin misyonudur. Bugün çat kapı Belediye Başkanımız ile evlere misafir olduk” ifadelerini kullandı.

Güçlü devlet, güçlü belediye demektir

Ziyarette konuşan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ise "Ben, öncelikle Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum. Şehitkamil bölgesinde yardıma muhtaç bütün aileleri güzelce tespit etmişler. İhtiyaç sahibi ailelerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Sosyal devletçilik ne demek, biz burada onu görüyoruz. Başkanımıza ve ekibine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah, devletimize zeval vermesin. Güçlü bir devlet ancak bu şekilde olur. Güçlü devlet, güçlü belediye demektir” diye konuştu.