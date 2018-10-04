Başkan asfalt döktü

Gaziantep'in nurdağı ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, asfaltlama çalışmalarının yürütüldüğü mahalledeki incelemelerde iş makinesine çıkarak, asfalt döktü.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır merkez ilçelere bağlı mahallelerde başlayan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle muhtarları ve mahalleli kadınlarla bir araya gelen Başkan Yıldırır, her seçim döneminde Nurdağı ilçesinin Gaziantep'te birinci parti yapıldığın ıbelirterek, asfalt döküm makinesine çıktı. Bölge insanın tüm hizmetleri hak ettiğini belirten Yıldırır, makine operatöründen nasıl kullanıldığı yönünde bilgi alarak, bizzat kendisi asfalt döktü. Mahalle muhtarları Belediye Başkanı Yıldırır'a, mahalleli kadınlar ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. Kadınlar, "Çalışkan başkanımız var, gece gündüz hizmet eden bir başkanımız var. Fatma Hanım'da ilçemize gereken değeri kıymeti veriyor. Başkanımızın desteği ile mahallerimiz asfaltlanıyor. Ama asfaltlanacak çok yer var. Onun için daha Fatma Hanım'dan daha çok destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kentteki çalışmalar hakkında mahalleliye bilgi veren Yıldırır ise, ilçede alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ana yollara sıcak asfalt dökümüne başlandığını, ara yollarda ise kilit parke taşı döşemesi yapıldığını kaydetti. İlçenin her yerine yayılan çalışmalar nedeniyle artık yolların şantiyeleri andırdığına da dikkat çeken Yıldırır, "Kaldırımlara bile parke taşı döşeniyor. Her yerde çalışma olması nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşanabilir. Bu hizmetleri, sizler için veriyoruz. Sizler de biraz sabredin. Hep birlikte ilçemizi hak ettiği görünüme ve hizmetlere kavuşturalım" dedi.

İlçe kırsalındaki mahallerde de benzer çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Yıldırır, "Bir taraftan alt yapı çalışmalarımızı, diğer taraftan da sıcak asfalt dökümü ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Merkez ve kırsal ayırt etmeden yürüttüğümüz çalışmalar ile ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı toz ve çamurdan kurtarmak istiyoruz. İlçedeki alt ve üst yapı çalışmalarımızı bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.