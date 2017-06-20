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20 Haziran 2017 15:37

Başkan Aslan, Kadir Gecesi kutlama mesajı yayınladı

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, Kadir Gecesi nedeniyle kutlama mesaj yayınladı.

Başkan Aslan, Kadir Gecesi kutlama mesajı yayınladı

20 Haziran 2017 15:37


Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan Kadir Gecesi mesajı yayımladı.


Aslan mesajında, ’’Bereket ve huzur içerisinde geçirmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte, af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı, Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesini idrak edecek olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile ve bayram sevinci ile yaşamaktayız . Ramazan ayı sevgi ve kardeşliğin pekiştiği bir aydır. Kadir Gecesi de bin aydan daha hayırlı bir gece olup, aynı zamanda müminler için de bir fırsattır. Kadir Gecesi saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı özel bir gecedir. Bu duygu ve düşüncelerimle bütün İslam aleminin mübarek Kadir Gecelerini en kalbi duygularımla tebrik ediyor; Kadir Gecesinin feyz ve bereketinden hepimizin nasiplenmesini, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, Ramazan Bayramı’na sağlık, afiyet içerisinde huzur ve mutlulukla erişebilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum’’ ifadelerini kullandı.




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