Başkan Fadıloğlu, Ailelerin Sorunlarına Ortak Oldu

Ailelerin sorunlarına ortak olan Başkan Fadıloğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler sundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, misafir olduğu her evde ailelerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Şirinevler Mahallesinde 7 yıl önce eşini kaybeden ve 6 çocuğu ile birlikte yaşayan Zeliha Yalçın’ı evinde ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ailenin sorunlarını dinledi. Çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, çocuklara eğitim hayatlarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu ve çeşitli hediyeler armağan etti. Başkan Fadıloğlu, daha sonra aynı mahallede ikamet eden ve 3 yıl önce eşini kaybeden 6 çocuk annesi Songül Kurtoğlu’nu ziyaret etti. Aile fertleri ile tek tek ilgilenen Başkan Fadıloğlu, ailenin sorunlarını da dinleyerek, sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını söyledi. Çocuklara çeşitli hediyeler sunan Başkan Fadıloğlu, çocuklardan okul hayatındaki eğitimleri hakkında da bilgi aldı.

"Sorunlara ortak olmaya çalışıyoruz"

Aile ile bir süre daha sohbet eden Başkan Fadıloğlu, yardımlarının her zaman devam edeceğini belirterek, “Bugün Songül hanımın evine misafir olduk. 6 pırıl pırıl çocuğu ile birlikte yaşıyor. Evin abisi üniversiteye hazırlanıyor. Okula devam eden diğer yavrularımız da var. Tabi 3 kardeşimizin burada kulak problemi var, duyma problemi var. Allah, devletimize zeval vermesin onların kulaklıkla ilgili ihtiyaçları karşılanmış ama kulaklıkların bakımıyla ilgili talepleri oldu. Onu da arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bizim derdimiz, bu yavrularımızın eğitimlerini düzgün bir şekilde tamamlayıp, vatana ve millete hayırlı birer birey olarak hayatlarını devam ettirmeleri. Tabi devletin imkanlarını bütün vatandaşlarımızla belirli çerçevede paylaşmaya çalışıyoruz. Ailelerimizin sorunlarına ortak olmaya çalışıyoruz. Sağ olsun onlar da evlerini açtılar bize. Allah, yavrularının hayrını göstermeyi nasip etsin. Tekrar yavrularımıza acil şifalar diliyorum, evlerinin şen olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Fadıloğlu’nu evlerinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren evin tek oğlu Mehmet Ali Kurtoğlu, “Bugün Başkanımızı evimizde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Sağ olsun bizi evimizde ziyaret etti. Sorunlarımıza ortak oldu. Sıkıntılarımızın giderilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Biz her zaman başkanımızdan razıyız, Allah da kendisinden razı olsun” diye konuştu.