Başkan Fadıloğlu altın kulaçlarla bir araya geldi

Havuzun şampiyonları başarılarını düzenlenen bilgilendirme toplantısında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştı.

Alleben Yüzme Havuzlarında yaptıkları zorlu çalışmaların ardından son 3 aylık dönemde su sporları branşlarında birbirinden önemli başarılara imza atan yeşil-siyahlı sporcular, Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında katıldıkları ulusal şampiyonalardaki seri başarılarının mutluluğunu Başkan Fadıloğlu ile paylaştı. Su topu, su altı sporları, özel sporcular, bedensel engelliler, görme engelliler ve yüzme federasyonlarının yurt içi faaliyet programlarında yer alan bölgesel ve Türkiye Şampiyonalarında havuzdan birçok madalya çıkartan Şehitkamil’li sporcular, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Milli Takım kadrolarında başarıyla yarışabilmek adına kulvarlarda vites arttıracak.

Emekler karşılıksız kalmıyor

Alleben Yüzme Havuzda farklı branşlarda aldıkları eğitimler sonucunda performans sporcusu olarak ulusal ve uluslararası yarışlarda Gaziantep’i temsil etme hakkı elde eden sporcuların son dönemde elde ettikleri başarıları değerlendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Havuzda kulvarlardan çıkan büyük başarılar bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Alleben Yüzme Havuzunda neredeyse 365 gün boyunca gerçekleştirilen hummalı çalışmaların, verilen büyük emeklerin karşılığının ödül kürsüsünde alınıyor olması mutluluk verici. Başarıların elde edilmesinde büyük çabaları, destekleri olan idarecilerimize, antrenörlerimize, değerli velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu hedeflerimize çok şükür ulaştık. İnşallah olimpiyatlarda yarışmaya namzet sporcular da Alleben Yüzme Havuzlarında yetişecek. Son 3 ay içerisinde sporcu öğrencilerimiz ulusal platformda katıldıkları yarışlarda performanslarıyla gelecek yıllar için büyük ümit vaat etmeye devam ettiler. Çocuklarımızı, gençlerimizi su sporlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Destekler şampiyonlukları getiriyor

Şehitkamil Belediyespor Kulübü Su Sporları Branşları Baş Antrenörü ve Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Su Topu Gaziantep İl Temsilcisi Cengiz Bingül, kendilerine verilen büyük desteklerin şampiyonlukları, rekorları, milli başarıları beraberinde getirdiğini dile getirdi. Tecrübeli Antrenör Bingül, elde edilen başarılarla ilgili yaptığı sunumda, “Su sporları branşlarında Şehitkamil Belediye Başkanlığımızın verdiği büyük desteklerle sağlanan önemli ihtisaslaşma, ulusal platformda büyük başarıları beraberinde getiriyor. Elde edilen bu Türkiye şampiyonlukları ve dereceleri sporcularımıza Milli Takımların kapılarını açıyor. Alleben Yüzme Havuzlarının faaliyete geçtiği ilk günden bu yana derslerini esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve değerli yöneticilerimize bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Su sporları branşları takım kaptanları kendilerine verilen desteklerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na verdi.