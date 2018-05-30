Başkan Fadıloğlu, esnafın sorunlarını dinledi

Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, esnaftan gelen tüm soruları da yanıtladı.

Her fırsatta halkın içinde olan ve sorunlarına ortak olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ziyaretlerini Ramazan ayında da aralıksız sürdürüyor. Son olarak iftar saati öncesi Kayaönü Mahallesinde hizmet veren esnaf ile buluşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, her esnafla ayrı ayrı ilgilendi. Esnafın sorunlarını dinleyen ve çözüm odaklı çalışarak sorunların üstesinden geleceklerini ifade eden Başkan Fadıloğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Amaçlarının gelecek nesillerin daha yaşanabilir bir dünyada hayatlarını sürdürmelerine zemin oluşturmak olduğunu dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini anlattı. Esnafın sorduğu tüm soruları samimiyetle yanıtlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yoğun ilgi karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esnaf da Başkan Fadıloğlu’nu iş yerlerinde ağırladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.