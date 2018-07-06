Başkan Fadıloğlu esnafın taleplerini dinledi

Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, her zaman ve her koşulda esnafın yanında olduğunu kaydetti.

Her fırsatta esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek sorunlarına ortak olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Kayaönüve Boyno Mahallesinde hizmet veren esnaf ile bir araya gelen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, her esnafla ayrı ayrı ilgilendi. Esnafın sorunlarını dinleyen ve çözüm odaklı çalışarak sorunların üstesinden geleceklerini ifade eden Başkan Fadıloğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Amaçlarının gelecek nesillerin daha yaşanabilir bir dünyada hayatlarını sürdürmelerine zemin oluşturmak olduğunu dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini anlattı.Esnafın sorduğu tüm soruları samimiyetle yanıtlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yoğun ilgi karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esnaf da Başkan Fadıloğlu’nu işyerlerinde ağırladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, esnaflardan gelen talepler üzerine bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.