Başkan Fadıloğlu minik yüzücülerin mutluğunu paylaştı

Yoğun talebe rağmen verilen eğitimin standartları sporcuların ve öğrenci velilerinin beğenisini kazanıyor.

Alleben Yüzme Havuzu kulvarlarında 2018 yaz spor okulu çalışmaları binlerce kursiyerin büyük ilgisiyle devam ediyor. Su sporlarıyla tanışan sporcu öğrenciler, bir yandan spor yapmanın bir yandan da sıcak yaz aylarında serinleyerek eğlenmenin tadını çıkartıyorlar. Yüzme bilmeyen kalmasın düşüncesiyle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen yaz spor okulu çalışmalarında minik kulaçları çalışmalar esnasında ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yüzme branşı yaz kurslarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Yüzme spor okullarımız, çocuklarımızın sağlıklı gelişimine yaptığı büyük katkının yanı sıra yaz tatillerini eğlenceli bir şekilde değerlendirmelerine de olanak sağlıyor. Yüzme branşıyla ilgilenen çocuklarımızın iskelet ve kas sistemi çok daha sağlıklı bir şekilde gelişiyor, denge ve koordinasyon becerileri artıyor. Su sporları alanında gerçekleştirilen çalışmalar sporcu öğrencilerimizin psikolojik ve sosyal gelişimlerini de olumlu yönde etkiliyor. Şu anda Alleben 1 Yüzme Havuzumuzda 2 bin 844, Alleben 2 Yüzme Havuzunda ise bin 915 kursiyerimiz çalışmalara katılıyor. Bu yoğun ilgi karşısında gün içerisindeki seans sayılarımızı ve yüzme branşı antrenörlerimizin sayılarını arttırdık. İmkanlarımızın el verdiği ölçüde Şehitkamil’de yüzme bilmeyen kimse kalmasın düşüncesiyle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Alleben Yüzme Havuzlarımızda;yüzme, su topu ve su altı sporları branşlarında yakaladığımız başarı grafiğini milli gururlarla taçlandırmıştık. Bundan sonraki süreçte de bu başarıların devam etmesi adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Alleben Yüzme Havuzumuzda veli izleme günlerinde tribünleri dolduran anne ve babaların en az kulvarlarda kulaç atan çocuklarımız kadar yaşadıkları heyecan ve mutluluk bizim için ayrı bir sevinç kaynağı. Ben desteklerinden dolayı tüm velilerimize çok teşekkür ediyorum.”

Fadıloğlu’na teşekkür plaketi verdi

Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen sportif çalışmalar, kültürel ve sosyal organizasyonlardan duydukları büyük memnuniyeti dile getiren sporcu velileri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür plaketi verdi. Yıl içerisinde planlanan tüm faaliyetlerin büyük bir titizlikle icra edildiğini ifade eden öğrenci velilerinden Figen Kara, “Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen tüm çalışmalar çocuklarımıza, gençlerimize, şehrimizin spor kültürüne ve turizmine artı bir değer katıyor. Spor okullarına ve kulüp takımı çalışmalarına talep ne kadar yoğun olursa olsun planlanan eğitim takvimi ve diğer sosyal faaliyetler büyük bir titizlikle icra ediliyor. Çok dinamik ve güçlü bir eğitimci kadrosuna sahibiz. Çocuklarımızın profesyonellerden eğitim alıyor olması büyük bir ayrıcalık. Hijyen standartlarından asla ödün verilmiyor. Tüm bu kriterler yan yana geldiğinde başarı kaçınılmaz oluyor. Alleben Yüzme Havuzunun şehrimize kazandırılması ve yüksek standartlarda işletiliyor olmasından dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve değerli çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.