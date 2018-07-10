Başkan Fadıloğlu, öğrencilerle derse katıldı

Hayvan sevgisi konulu eğitime katılan minik şampiyonlar, bu konuda artık daha duyarlı olacaklarının sözünü verdiler.

Toplumu yakından ilgilendiren konularda sporcularının daha duyarlı olmasını amaçlayan Şehitkamil Belediyesi, spor okulları kapsamında teorik eğitimlere ara vermeden devam ediyor. Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde farklı branşlarda eğitim gören minik sporcuların sınıflar halinde katıldığı hayvan sevgisi eğitiminde minik öğrencileri,Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da yalnız bırakmadı. Sporcularla birlikte uzun süre dersi dinleyen Başkan Fadıloğlu, öğrencilerle konu hakkında uzun süre sohbet etti. Ders konusu kapsamında öğrencilerin büyük bir titizlikle yaptıkları resimleri incelemeyi de ihmal etmeyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, gösterdikleri ilgi ve duyarlıktan dolayı minik şampiyonlara ve velilerine teşekkür etti.

Toplumsal konulara duyarlı iyi bireyler yetiştirmeliyiz

Başkan Rıdvan Fadıloğlu toplumsal konulara duyarlı, sosyal alanda yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip eden, bilinçli ve en önemlisi merhametli, sevgi dolu iyi bireyler yetiştirmenin kendileri için bir öncelik olduğunu ifade etti. Başkan Fadıloğlu, 2018 yılı yaz spor okulları kapsamında gerçekleştirilen teorik eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yaz spor okulları eğitim takviminde branşa özgü eğitimlere, sosyal ve kültürel etkinliklere büyük yer veriyoruz. Başarılı sporcular yetiştirmeyi gönülden arzu ediyoruz. Ancak önceliğimiz toplumsal konulara duyarlı, sosyal alanda yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip eden, bilinçli ve en önemlisi merhametli, sevgi dolu iyi bireyler yetiştirmek. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çok yönlü gelişimi adına her hafta farklı bir konuyu ele alıyoruz. Sporcularımızın yaş gruplarına göre gerçekleştirilen eğitimlerin içeriğini belirliyor ve keyifle katılacakları, konulara katkı sunacakları bir düzen alıyoruz. Bu haftaki konumuz hayvan sevgisiydi. Minik şampiyonlarla birlikte dersi dinledik, yaptıkları resimleri inceleme fırsatı elde ettim. Tüm öğrencilerimize ve onlara hayvan sevgisini küçük yaşlarda aşılayan değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum. Hayvan ve doğa sevgisi konusunda sporcularımız, bundan sonraki süreçte çok daha duyarlı olacaklarının ve çevrelerinde bu bilincin daha da gelişmesi adına gönüllü bir elçi olacaklarının sözünü verdiler. Bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek eğitimlerde tüm sporcularımıza başarılar diliyor, değerli eğitmenlerimizi bu konuda gösterdikleri hassasiyetten dolayı tebrik ediyorum.”

"Yaşam boyunca sevgimizi eksik etmemeliyiz"

Hayvan sevgisi konulu eğitime minik öğrencilerin büyük bir ilgi gösterdiklerini belirten eğitmen Hatice İkizek, öğrencilere hayvanlara ve doğaya olan sevginin yaşam boyunca devam etmesi gerektiği ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Eğitmen İkizek, eğitim sonrasında yaptığı açıklamada, “Minik öğrencilerimizin eğitime gösterdikleri ilgi memnuniyet verici, çocuklarımız derse çok güzel hazırlanmışlar. Yaptıkları resimlerde sevdikleri hayvanları ve onlara nasıl davranılması gerektiğini konu edinmişler. Bizde miniklerimize hayvanlara, doğaya, çevreye olan sevgilerinin, duydukları saygının yaşam boyunca devam etmesi tavsiyesinde ve temennisinde bulunuyoruz. Bu sıcak yaz günlerinde sessiz dostlarımızın sesi olmak dileğiyle eğitimlere ilgi gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.