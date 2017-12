Başkan Fadıloğlu, özel şampiyonlarla buluştu

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel sporcuları ağırladı. Alleben Yüzme Havuzu içerisinde yer alan engelli terapi havuzundan faydalanan engelli vatandaşlar ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübü formasıyla Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun düzenlediği yarışmalarda Türkiye şampiyonlukları elde eden sporcuların katılımı ile gerçekleştirilen organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu. Her fırsatta engellilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, organizasyona katılan özel sporcularla yakından ilgilendi ve bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Engellilerle birlikte günün anısına özel pasta kesen Başkan Fadıloğlu, engellilere çeşitli hediyeler armağan etti.

"Engelliler, bizim için çok değerli"

Etkinlikte konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, duygularını güçlükle ifade ettiğini söyledi. Engelli çocukların cennete açılan kapılar olduğunu kaydeden Başkan Fadıloğlu, şöyle konuştu:

“Bugün engelli çocuklarımız için bir organizasyon gerçekleştirdik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çocuklarımız ve değerli velilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün olduğu gibi yılın her anında engelli vatandaşlarımız, özel çocuklarımızın yanındayız. Duygularımı ifade etmek gerçekten çok güç. Ancak şunu ifade etmeliyim ki her yaştan engelli vatandaşımız bizim için çok değerlidir. Elimizden geldiğince her koşulda engellilerimizin yanında oluyoruz. Bugün katılım sağlayan tüm kıymetli velilerimize ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye şampiyonundan teşekkür

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun düzenlediği yüzme şampiyonalarında çeşitli Türkiye şampiyonlukları elde eden Cem Dai, tüm arkadaşları adına konuştu. Şampiyon Dai, “Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu, evimiz gibi. Hocalarımı çok seviyorum. Burada arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özel sporcular, Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na kendilerine verilen destekten dolayı çiçek takdim etti.